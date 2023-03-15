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Очередное заседание Совета ЕЭК состоится 30 марта

15 Марта 2023, 22:44
Очередное заседание Совета ЕЭК состоится 30 марта

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В рамках предстоящего Совета Евразийской экономической комиссии будут рассмотрены изменения в порядок разработки технических регламентов ЕАЭС и ряд других вопросов взаимодействия. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Официальный представитель ЕЭК сообщила, что заседание Совета ЕЭК пройдет 30 марта в формате видеоконференци.

«В повестке - проект соглашения о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории ЕАЭС, проект соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении госзакупок», - отметила И.Малкина.

По ее словам, также планируется рассмотреть вопрос о расширении использования нацвалют во взаимных расчетах и развитии платежно-расчетных отношений, изменения в порядок разработки техрегламентов ЕАЭС и другие.


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Теги:
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