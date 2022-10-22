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    19:03, 21 Октябрь 2022 | GMT +6

    Очередное общее собрание ТМТМ состоялось в Тбилиси

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    Заседание Международной ассоциации «Транскаспийский международный транспортный маршрут» (Средний коридор, ТМТМ) состоялось в Тбилиси под председательством главы АО «НК «ҚТЖ» Нурлана Сауранбаева.

    В заседании приняли участие руководители железнодорожных администраций, судоходных компаний и портов Грузии, Турции, Азербайджана и Казахстана. С приветственной речью выступил вице премьер-министр - министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.

    Участники заседания заслушали отчет о работе ассоциации, отметив общую положительную динамику перевозок на маршруте и его возросшую роль при обеспечении транзитных потоков между Европой, Центральной Азией и Китаем.

    Отмечено, что благодаря общим усилиям членов ассоциации, объем перевозок грузов по маршруту ТМТМ за 9 месяцев 2022 года вырос в 2,7 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 1 млн. 84 тыс. тонн.


    Большая доля роста пришлась на экспорт. Объем экспортных перевозок из Казахстана по маршруту вырос в 7,9 раз.

    Участниками выработан ряд мер для обеспечения дальнейшего роста объемов контейнерных перевозок по Среднему коридору и предоставлению благоприятных условий на маршруте.

    Транскаспийский Международный Транспортный Маршрут (ТМТМ) пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море далее в страны Европы. Членами Ассоциации «ТМТМ» являются 20 компаний, включая ж/д администрации, порты, судоходные и логистические компании из 8 стран.







    Теги:
    Грузия КТЖ Интеграция и партнерство
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