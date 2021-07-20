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Очередное кафе нарушило карантин в Шымкенте

20 Июля 2021 11:40
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Очередное кафе нарушило карантин в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Айбайском районе Шымкента в ходе рейдовых мероприятий по контролю за соблюдением карантинного режима выявлено кафе, которое работало с нарушением требований постановления главного санврача города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Шымкента.

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«В кафе жители, несмотря на запрет, проводили торжественное мероприятие со скоплением людей. Работники заведения не соблюдали масочный режим. Кроме того, объект работал после ограниченного времени и не был зарегистрирован в приложении «Ashyq». Собранные материалы по данному нарушению направлены в департамент санитарно-эпидемиологического контроля района для принятия административных мер по статье 425 КоАП РК», - сообщили в полиции.


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#Борьба с преступностью   #Шымкент  
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