3 Июня 2022 14:19

Очередная стрельба в США: двух человек ранили на похоронах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во время стрельбы в ходе похоронной службы в городе Расин штата Висконсин ранены 2 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на NBC News.

Инцидент произошел на кладбище Грейсленд, когда скорбящие отдавали последние почести усопшему Да'Шонтей Лукас Кинг-старшему. В похоронную толпу были произведены выстрелы.

Один пострадавший с огнестрельным ранением доставлен самолетом в больницу города Милуоки. Второму раненому оказана помощь на месте, от госпитализации он отказался.

По факту стрельбы ведется расследование.