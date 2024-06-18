Очередная сенсация на ЕВРО-2024 обернулась поражением Бельгии

В рамках первого тура, проходящего на полях Германии футбольного чемпионата Европы, в группе Е был сыгран матч между Бельгией и Словакией, завершившийся поражением бельгийской сборной, передает корреспондент агентства Kazinform.

Уже в начале встречи Бельгия оказалась в роли отыгрывающейся, когда на седьмой минуте счет открыл после ошибки линии обороны Бельгии нападающий сборной Словакии Иван Шранц.

Несмотря на обилие голевых моментов, ворота сборной Словакии были словно «заколдованы». Один нападающий Лукаку имел уйму шансов отличиться, однако удача в стартовом матче чемпионата Европы была на стороне словацкой команды. Финальный свисток зафиксировал поражение одного из фаворитов турнира и минимальную победу Словакии — 1-0.

Напомним, национальные команды Бельгии и Словакии на Евро-2024 выступают в одной группе с соперниками из Румынии и Украины. Результат этой встречи оказался не в пользу поклонников сборной Украины (0-3).

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