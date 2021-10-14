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Очередная ротация казахстанских миротворцев состоялась в Ливане

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
14 Октября 2021, 16:49
Очередная ротация казахстанских миротворцев состоялась в Ливане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пятый казахстанский миротворческий контингент завершил участие в миссии «Временные силы ООН в Ливане». На смену им отправился шестой состав казахстанских миротворцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В течение полугода казахстанский миротворческий контингент выполнял задачи по патрулированию местности, несению службы на блокпостах, охране базы, а также участвовал в мероприятиях штаба миссии.

Миротворцы под командованием майора Данияра Зарипова достойно справились с поставленными задачами.

«Военнослужащие в полной мере осознавали высокую ответственность, возложенную на них, ведь они представляли не только Вооруженные Силы Казахстана, но и всю страну перед мировым сообществом под эгидой ООН. Морально-психологическое состояние отряда находится на высоком уровне», – отмечает командир.

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По словам миротворцев, ежедневное патрулирование населенных пунктов и прилегающих к ним территорий показывает, что в зоне ответственности сохраняется спокойная обстановка.

Казахстанские военнослужащие несут службу в составе индийского миротворческого батальона. Профессионализм наших военнослужащих отмечало командование миссии, а также представители Вооруженных Сил Ливанской Республики, с которыми проводится совместное патрулирование.

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