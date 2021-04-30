Очередная партия вакцины QazVac станет доступна в мае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Научно-исследовательский институт (НИИ) проблем биологической безопасности планирует поставить следующую партию казахстанской вакцины QazCOVID-in (QazVac) в количестве 50 тысяч доз в мае. Об этом сообщила генеральный директор НИИ Кунсулу Закарья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Помимо первой партии в 50 тысяч доз, Кунсулу Закарья также рассказала, планирует ли в НИИ проблем биологической безопасности произвести следующую партию вакцин? Когда ориентировочно будет доступна следующая партия вакцины?

«В апреле месяце мы произвели 50 тысяч доз первой партии нашей вакцины. В следующем месяце - в мае будет поставлено еще 50 тысяч доз на склады «СК-Фармации». Начиная с июня по сентябрь будет поэтапное увеличение объемов поставки нашей вакцины до 500 тысяч в месяц. Общий объем нашей поставки по договору с «СК-Фармацией» составляет 2 млн доз вакцин», - сказала Кунсулу Закарья журналистам в Нур-Султане.

Третья фаза испытаний казахстанской вакцины QazVac завершится в июле.

Как ранее рассказала генеральный директор НИИ проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья, в указанный период планируется получить полные результаты клинических исследований отечественной вакцины.

Напомним, что поставка QazCOVID-in на хабы Единого дистрибьютора «СК-Фармация» в количестве 50 тысяч доз была осуществлена 23 апреля.

Из них 6 000 доз получили Нур-Султан и Алматы, по 4 000 доз – Шымкент, Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Алматинская области, в остальные регионы поступили по две тысячи доз.