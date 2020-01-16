+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: -2 °С
USD 379.70 EUR 422.53
RUB 6.17 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Очередная партия новых автобусов вышла на улицы Алматы

16 Января 2020 09:50
Поделиться:
Очередная партия новых автобусов вышла на улицы Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Новые автобусы вышли на рейсы в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

В общественном транспорте Семея будет введен дифференцированный тариф
Новые автобусы с бесплатным Wi-Fi начали работу в Алматы В Нур-Султане приостановлено движение некоторых пригородных маршрутов Сильная метель в столице: приостановлены пригородные маршруты, закрыты трассы

«ТОО «Алматыэлектротранс» получило очередную партию новых автобусов Zhongtong. По многочисленным просьбам на 121 маршруте обновлен парк на 100%. 18 плановых единиц будут курсировать по маршруту, и еще 2 единицы - в резерве», - сообщили в акимате города.

После государственной регистрации и установки оборудования «Оңай» автобусы готовы к работе.

Все машины низкопольные, большой вместимости и специально разработаны для городских пассажирских перевозок. Автобусы работают на сжатом (компримированном) природном газе (CNG), оборудованы кондиционерами и видеонаблюдением.

Вместимость — 104 человека, 22 сидячих места и 3 для маломобильных пассажиров.

Ранее сообщалось, что в Алматы на рейс вышли новые автобусы с бесплатным Wi-Fi.

Прошлым летом аким города говорил, что необходимо минимум 2100 автобусов по городу. На тот момент в наличии их было 1600.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы, Транспорт, Азиада-2018,
Поделиться:

Автор:

Данияр Дауталиев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив