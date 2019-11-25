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Очередная международная встреча высокого уровня по Сирии пройдет в Нур-Султане

25 Ноября 2019 16:58
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Очередная международная встреча высокого уровня по Сирии пройдет в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 10-11 декабря в Нур-Султане пройдет 14-я международная встреча высокого уровня по Сирии в астанинском формате. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В ней планируется участие делегаций стран-гарантов: Ирана, России и Турции, правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей примут участие высокие представители ООН, Иордании, Ливана и Ирака», - уточнил Айбек Смадияров.

Было отмечено, что в повестку дня заседания будут включены следующие вопросы: ситуация на земле в Сирии с акцентом на Заевфратье и ДАИШ, меры доверия, включая освобождение заложников и поиск пропавших без вести, активизация комплексного гуманитарного содействия Сирии в контексте разрешения беженцев и внутренне перемещенных лиц, в том числе обсуждение соответствующих инициатив о проведении международной конференции, продвижение политического процесса в свете запуска конституционного комитета.

«Кроме того, на полях встречи запланировано проведение 10-го заседания рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов и экспертов ООН, а также международного Комитета Красного креста», - добавил Айбек Смадияров.

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Ключевые слова: Сирия,
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Автор:

Серик Сабеков

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