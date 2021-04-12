Очередная литературная остановка появилась в Балхаше

БАЛХАШ. КАЗИНФОРМ – В городе Балхаше продолжается работа по оформлению литературных остановок. Сегодня, 12 апреля, в день запуска программы «Рухани жаңғыру», появилась ещё одна литературная остановка, около СШ №1. Её оформили педагоги города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Материалы литостановки рассказывают о знаменитых выходцах из Актогайского района Карагандинской области - Алихане Букейханове, Жакыпе Акбаеве и Алимхане Ермекове. Балхашцы могут через QR-код ознакомиться с их биографиями и наиболее известными трудами.

Напомним, в прошлом году в Балхаше появились две литературные остановки. Один из павильонов посвящен 175-летию со дня рождения Абая. На его внутренней стороне можно увидеть изображение великого поэта и мыслителя, сведения о годах его жизни, а также отрывки на казахском и русском языках из основных положений философской формулы «Толық адам» («Целостный человек»). На внешней стороне остановки размещены логотип Балхаша и его гимн.

Второй павильон оформлен в честь аль-Фараби. Он расположен напротив остановки, посвященной Абаю, и также содержит фотографии, краткие биографические сведения, отрывки из трудов учёного и философа.

Эта работа была организована работниками культуры в рамках подготовки к празднованию 30-летия Независимости Казахстана при спонсорской поддержке индивидуального предпринимателя Бахтияра Мырзабаева.

Работа по оформлению автобусных остановок в городе будет продолжаться и дальше.