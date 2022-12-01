Очередная крупная авария произошла на водопроводе в Петропавловске

1 Декабря 2022, 20:09

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске снова произошла крупная авария на водопроводе, передает корреспондент МИА Казинформ.

Жители города сообщили об отсутствии воды в разных микрорайонах. Как выяснилось, вновь произошла авария на водопроводе по улице М. Жумабаева.

«Нахожусь на месте аварии. Водопровод перекрыли, специалисты выясняют причины. Снижено давление подачи воды в большей части города. В 15 домах в районе улицы воду отключили. Без воды детская областная больница, центр адаптации и Петропавловский хлебо-булочный комбинат , АО «Севказэнерго», - сообщил в социальной сети аким города Руслан Анбаев.

Глава Петропавловска заявил, что город без воды не останется. В течение нескольких часов обещают повысить уровень давления. Для жилых домов и социальных объектов организуют подвоз воды.

В начале ноября в городе уже происходила авария на водопроводе по улице М. Жумабаева.

Ранее сообщалось, что износ сетей по Петропавловску превышает 60%.

Фото: instagram.com/ruslan_anbaev