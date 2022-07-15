15 Июля 2022 11:55

Очередная кормушка для чиновников – экономист о системе ОСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Система обязательного медицинского страхования в Казахстане не работает. Таким мнением поделился казахстанский экономист Арман Бейсембаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас что ни дело, какая-нибудь хорошая вещь, обязательно превращается в кормушку для чиновников. К сожалению, с ОСМС случилось то же самое», - сказал он.

Эксперт напомнил случай, когда казахстанцы обсуждали публикацию супруги бывшего главы Фонда медицинского страхования Айбатыра Жумагулова в соцсетях. Пользователей возмутил пост Гульбаршин Заировой, в котором она похвасталась новым подаренным мужем автомобилем. Позже Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился уволить Айбатыра Жумагулова.

«В 2020 году и в прошлом году, когда нас начало накрывать ковидными волнами, то обнажился вопрос: зарплаты отчислять, отчисляем, но почему-то лечимся мы за свои деньги. Оказывается, многое не попадет под эту страховку, ну и зачем тогда она нам нужна? Эта критика идет с самых первых дней создания системы ОСМС», - пояснил экономист.

По его мнению, Фонд медицинского страхования нужно расформировать, все полномочия раздать частным страховым компаниям, а государству оставить контроль прозрачности и отчетности, куда и как расходуются средства. Готовой структурой, как считает А.Бейсембаев, нужно было воспользоваться изначально вместо того, чтобы создавать целый фонд, и, таким образом, параллельно развивать страховой рынок.

«Зачем нужно было создавать целый фонд? Помимо этого, и сами медики начали мошенничать. Когда записывают к врачу пациента, к которому последний никогда не записывался. Был случай, когда мужчине поставили диагноз «опущение матки». С частниками степень и масштаб таких махинаций будет намного меньше», - уверен эксперт.

Для прозрачности системы можно было бы завести для плательщиков личные кабинеты и вести публичный учет, чтобы они видели движение своих денег и оказанные им услуги. Работодатели могли бы заключать контракты со страховыми компаниями. После получения медицинских услуг работники сдавали бы справки, а страховые компании уже покрывали бы расходы.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал систему обязательного социального медицинского страхования и поручил ее совершенствовать.