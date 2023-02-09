Очередная коммунальная авария произошла в Рудном

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На этот раз порыв произошел на том же месте по улице Горняков в городе Рудном, что и в середине января. Под отключение попало несколько десятков жилых домов и домов частного сектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Информация по порыву на тепловой магистрали 9 февраля по состоянию на 09:00 часов: перекрыт участок тепловой трассы по улице Горняков в границах улиц от Дзержинского до Ленина. Под отключение попали 24 капитальных дома, 59 домов частного сектора, 17 юрлиц», - сообщили в акимате Рудного.

Ранее сообщалось, что порыв на теплотрассе в диаметре 530 мм произошел по улице Горняков. Под отключение попали 24 капитальных дома, частный сектор в количестве 59 домов и 16 строений юридических лиц.

Авария устранили только на следующий день.

Аналогичный крупный порыв был зафиксирован в Рудном и в конце декабря. Тогда он произошел на задвижке холодной воды по улице Дзержинского - Горького.