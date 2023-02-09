Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Очередная коммунальная авария произошла в Рудном

9 Февраля 2023, 10:12
Очередная коммунальная авария произошла в Рудном

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - На этот раз порыв произошел на том же месте по улице Горняков в городе Рудном, что и в середине января. Под отключение попало несколько десятков жилых домов и домов частного сектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Информация по порыву на тепловой магистрали 9 февраля по состоянию на 09:00 часов: перекрыт участок тепловой трассы по улице Горняков в границах улиц от Дзержинского до Ленина. Под отключение попали 24 капитальных дома, 59 домов частного сектора, 17 юрлиц», - сообщили в акимате Рудного.

Ранее сообщалось, что порыв на теплотрассе в диаметре 530 мм произошел по улице Горняков. Под отключение попали 24 капитальных дома, частный сектор в количестве 59 домов и 16 строений юридических лиц.

Авария устранили только на следующий день.

Аналогичный крупный порыв был зафиксирован в Рудном и в конце декабря. Тогда он произошел на задвижке холодной воды по улице Дзержинского - Горького.


Новости по теме
В Германии бастуют аэропорты
Прокуратурой Алматы возвращены в ЕНПФ более 3 млрд тенге
Рога сайги изъяли у сельчанина в Актюбинской области
Теги:
Читайте также
Два автомобиля пострадали из-за провалившегося асфальта в центре Караганды
Поврежденный водовод на несколько месяцев отключат в Петропавловске
В Германии бастуют аэропорты
Для социально уязвимых слоев населения в Костанайской области приобретут 183 квартиры
Рога сайги изъяли у сельчанина в Актюбинской области
Автомашину с детьми спасли на трассе Жезказган-Петропавловск
До трех котлов ежедневно выходят из строя на ТЭЦ в Экибастузе – Роман Скляр
Три микрорайона Петропавловска почти сутки остаются без воды
Новости партнеров
Популярное
1 В Кокшетау возбудили уголовное дело после пожара, в котором погиб оператор АЗС
2 В ЗКО тренер спортшколы бил детей
3 Сенатор Аскар Шакиров ответил на высказывания российских депутатов о биолабораториях США на территории Казахстана
4 Из-за непогоды ограничено движение от границы Атырауской области до Уральска
5 13 комфортных школ построят в Жамбылской области

Лента новостей