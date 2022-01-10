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    12:54, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Очередная группа мародеров задержана в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержали очередную группу мародеров, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в информационном центре комендатуры города Алматы, полицией Алмалинского района города в съемной квартире одного из домов по улице Байтурсынова задержаны восемь мужчин, шестеро из которых жители Жамбылской области, еще двое из Талдыкоргана.

    «Самому старшему из них 25 лет, младшему - 19. В арендованном жилище обнаружена похищенная с магазинов города бытовая, цифровая, оргтехника и военный инвентарь, добытый фигурантами так же преступным путем.

    На данном этапе досудебного расследования установлено, что эта группа мужчин- активные участники массовых беспорядков и мародерств, имевших место в Алматы несколько дней назад. Подозреваемые взяты под стражу», - сообщили в инфоцентре комендатуры города Алматы.

    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Криминал Алматы Правоохранительные органы
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