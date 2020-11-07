+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 9 °С
Алматы: 13 °С
USD 432.43 EUR 512.52
RUB 5.57 CNY 65.33
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Очередная бригада кубинских врачей прибыла в Азербайджан

7 Ноября 2020 17:26
Поделиться:
Очередная бригада кубинских врачей прибыла в Азербайджан

БАКУ. КАЗИНФОРМ - 6 ноября еще одна команда из 120 врачей из Кубы прибыла в Баку для оказания помощи Азербайджану в борьбе с коронавирусом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство АЗЕРТАДЖ.

Новости по теме
Доктор о коронавирусе: Человек особенно заразен в начальной стадии
Вторая ПЦР-лаборатория введена в строй в Вооруженных Силах РК 46 объектов закрыто за ночь в Алматы за нарушение карантина Запрет на передвижение в ночное время из-за коронавируса вводится в Грузии

Начальник медицинской бригады Дальси Торрес Авила напомнил, что первая медицинская бригада с Кубы прибыла в Азербайджан в июле этого года. Он сказал, что 115 специалистов, привлеченных в Азербайджан для противодействия распространению коронавируса в Азербайджане, работают в клинической больнице №1.

Новая команда врачей, приглашенная правительством Азербайджана, будет оказывать помощь своим местным коллегам в борьбе с пандемией в модульной больнице в Апшеронском районе.

Посол Кубы в Азербайджане Альфредо Ньевес Портуондо отметил, что очередной приезд медицинской бригады с Кубы в Азербайджан будет способствовать развитию отношений между двумя странами. Дипломат добавил, что, как и все кубинцы, он с удовольствием содействовал в обеспечении Азербайджану медицинской помощи.


Напомним, ранее Оперативный штаб при Кабмине сообщил, что число случаев заболевания COVID-19 в Азербайджане за прошедшие сутки выросло на 1465, достигнув 62 338. Также 17 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли за последние 24 часа, число погибших достигло 811.


Автор: Серикбол Кошмаганбетов


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Азербайджан   #Коронавирус  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив