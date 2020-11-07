Очередная бригада кубинских врачей прибыла в Азербайджан

БАКУ. КАЗИНФОРМ - 6 ноября еще одна команда из 120 врачей из Кубы прибыла в Баку для оказания помощи Азербайджану в борьбе с коронавирусом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство АЗЕРТАДЖ.

Начальник медицинской бригады Дальси Торрес Авила напомнил, что первая медицинская бригада с Кубы прибыла в Азербайджан в июле этого года. Он сказал, что 115 специалистов, привлеченных в Азербайджан для противодействия распространению коронавируса в Азербайджане, работают в клинической больнице №1.

Новая команда врачей, приглашенная правительством Азербайджана, будет оказывать помощь своим местным коллегам в борьбе с пандемией в модульной больнице в Апшеронском районе.

Посол Кубы в Азербайджане Альфредо Ньевес Портуондо отметил, что очередной приезд медицинской бригады с Кубы в Азербайджан будет способствовать развитию отношений между двумя странами. Дипломат добавил, что, как и все кубинцы, он с удовольствием содействовал в обеспечении Азербайджану медицинской помощи.

Напомним, ранее Оперативный штаб при Кабмине сообщил, что число случаев заболевания COVID-19 в Азербайджане за прошедшие сутки выросло на 1465, достигнув 62 338. Также 17 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли за последние 24 часа, число погибших достигло 811.

Автор: Серикбол Кошмаганбетов