Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Очередная авария произошла на водопроводе в Петропавловске

16 Ноября 2022, 14:15
Очередная авария произошла на водопроводе в Петропавловске
16 Ноября 2022, 14:15

Очередная авария произошла на водопроводе в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, по улице Универсальной, произошло повреждение на трубопроводе диаметром 1000 мм. В некоторых районах города понижено давление воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы отдела жилищно-коммунального хозяйства, специалисты ТОО «Кызылжар су» сбрасывают воду для проведения сварочных работ.

«Участок закольцован, что позволило проводить работы по ремонту участка без отключения потребителей. На время проведения аварийно-восстановительных работ по улице Универсальной и в микрорайоне Береке будет понижено давление подачи питьевой воды», - сообщили в пресс-службе.

Работы планируют завершить до 20:00 часов.

В начале ноября в Петропавловске произошла крупная авария, из-за которой практически весь город на короткое время остался без воды.

Ранее в водоснабжающей организации заявляли, что износ водопроводных сетей превышает 50%.


Фото из открытых источников

Новости по теме
Скончался пострадавший при взрыве котла акмолинской школы кочегар
Последствия взрыва котла котельной школы устраняют в Акмолинской области
Фура с текстилем сгорела в Таразе
Читайте также
Скончался пострадавший при взрыве котла акмолинской школы кочегар
Новый казахский драмтеатр открыли в СКО
Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
Последствия взрыва котла котельной школы устраняют в Акмолинской области
Треть населения не заготовила уголь – акимат СКО
Фура с текстилем сгорела в Таразе
Лжемебельщик обманул более 50 человек по всему Казахстану
Замерзающих на озере лебедей спасли в СКО
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
4 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
5 Казахстанские семьи хотят меньше детей - эксперт

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору