Очередная авария произошла на водопроводе в Петропавловске

16 Ноября 2022, 14:15

16 Ноября 2022, 14:15

Очередная авария произошла на водопроводе в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, по улице Универсальной, произошло повреждение на трубопроводе диаметром 1000 мм. В некоторых районах города понижено давление воды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы отдела жилищно-коммунального хозяйства, специалисты ТОО «Кызылжар су» сбрасывают воду для проведения сварочных работ.

«Участок закольцован, что позволило проводить работы по ремонту участка без отключения потребителей. На время проведения аварийно-восстановительных работ по улице Универсальной и в микрорайоне Береке будет понижено давление подачи питьевой воды», - сообщили в пресс-службе.

Работы планируют завершить до 20:00 часов.

В начале ноября в Петропавловске произошла крупная авария, из-за которой практически весь город на короткое время остался без воды.

Ранее в водоснабжающей организации заявляли, что износ водопроводных сетей превышает 50%.

Фото из открытых источников