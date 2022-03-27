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    11:17, 27 Март 2022 | GMT +6

    Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На Петропавловской ТЭЦ-2 накануне вечером произошла еще одна авария, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации ситуационного центра IKomek-109, работают два котла и две турбины.

    Три дня назад в АО «Севказэнерго» сообщали о том, что в котельном цехе идут ремонтно-восстановительные работы. После частичного обрушения дымовой трубы остановили котлоагрегаты первой очереди. Энергетики восстанавливали техническое состояние оставшегося оборудования. Работали пять котлоагрегатов и три турбогенератора. Готовили к подключению еще два котла.

    Что стало причиной нынешней аварии и как долго в квартирах петропавловцев будет прохладно, в пресс-службе АО «Севказэнерго» не объяснили.

    Напомним, в минувшее воскресенье, 20-го марта, произошло частичное обрушение одной дымовой трубы. Погибла 38-летняя сотрудница компании. В этом же отопительном сезоне на Петропавловской ТЭЦ-2 зарегистрировали три аварийных отключения котлоагрегатов. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручал в кратчайшие сроки обеспечить теплом жителей города. В области работал оперативный штаб, прокуратура заявляла о возбуждении уголовного дела и задержании директора и главного инженера ТЭЦ-2. На днях в Министерстве энергетики заявили о высоком износе Петропавловской ТЭЦ-2, построенной 60 лет назад.



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