Очередная авария произошла на коллекторе в центре Петропавловска

В центре города Петропавловска минувшей ночью в очередной раз образовались огромные лужи и затопило подвалы домов из-за порыва коллектора, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ситуацию прокомментировал главный инженер ТОО «Кызылжар су» Андрей Фомиченко. По его информации, по улице Абая произошел подпор коллектора из-за засорения канализации влажными салфетками и тряпками.

— Ночью произошел подпор коллектора из-за засорения коллектора отходами, сбрасываемыми в него. Тряпки, влажные салфетки — они не растворяются в воде и забивают колодцы. Поэтому произошел излив из колодца. За лето это уже не первая подобная ситуация. Осложняется она большим количеством осадков, из-за чего колодцы переполняются. Ночью бригады работали, вычистили колодец, запустили насосы. Работает в штатном режиме. На объекте четыре единицы техники, в том числе большая установка горизонтально направленного бурения, которая будет производить прокладку трубы. Воду не отключали, стоит перекачка. Канализация в домах работает. Уровень посадим и займемся откачкой воды из подвалов. После обеда приступим к этим работам. Людей мы не бросим, воду из подвалов откачаем, — сообщил А. Фомиченко.

С апреля коллектор 1966-го года постройки, который работает на центральную часть города, микрорайоны Береке, Рабочий поселок и Привокзальную площадь, находится на реконструкции. В этом году серьезное обрушение произошло в марте, еще одно ранее — в октябре прошлого года. В апреле в городе объявили режим ЧС местного масштаба с целью ликвидации последствий обрушения канализационного коллектора по улице Абая.