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    11:49, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Очередная акция по выкупу у населения незаконно хранящегося оружия стартовала в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О проведении очередной акции по выкупу у населения незаконно хранящегося оружия объявили в Министерстве внутренних дел Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством внутренних дел регулярно проводятся республиканские акции по выкупу у населения незаконно хранящегося вооружения. Всего с 2008 года проведено 10 таких мероприятий. Финансирование акций производится из средств республиканского бюджета», - отметил на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Алексей Милюк.

    Данные меры, по его словам, позитивно повлияли на криминогенную ситуацию.

    Только за последние 5 лет число преступлений, совершенных с применением оружия, сократилось более, чем на половину (с 488 в 2015 до 224 в 2020 году).

    «Необходимо отметить, что граждане, изъявившие желание добровольно сдать незаконно хранящиеся предметы вооружения, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности (ст.287 УК)», - пояснил Алексей Милюк.

    Было сообщено, что в текущем году аналогичная акция стартует с 20 апреля. На её проведение из республиканского бюджета выделено более 95 млн тенге.



    Теги:
    Борьба с преступностью Астана Общество Правоохранительные органы
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