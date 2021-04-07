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    10:35, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Очереди в поликлиниках объяснили в облздраве СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Управление здравоохранения Северо-Казахстанской области в социальной сети запустило постоянную рубрику «Ответ на вопрос». Обещают отвечать на все вопросы пользователей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Задать интересующий вопрос облздраву можно на странице ведомства в Инстаграме @zdrav.sko .

    «Задавайте вопросы в комментариях, пишите в Direct, мы дадим на них профессиональные ответы. Мы решили публиковать ответы на самые распространенные вопросы в отдельном посте, чтобы ответ был всегда доступен и не потерялся в комментариях», - оставил комментарий представитель облздрава.

    Обещанный пост госорган разместил буквально через несколько дней. За неделю в облздрав поступило 29 вопросов. Ответили пока на 17, по остальным обещают дать в ближайшее время. В трех случаях потребовалось разъяснение от поликлиник.

    Оказалось, что больше всего вопросов было связано с очередями к узким специалистам. Что не удивительно. Регион ни один год испытывает кадровый голод. Не хватает именно врачей узких специальностей. По этой причине и образуются очереди.

    «Основная причина очередей — это нехватка специалистов. Вторая причина — это большой поток больных после карантина и ограничительных мер. Проблема очередей не может решиться по телефонному звонку или по приказу. Этот вопрос решается системно. Проблема существует не только в СКО, но и во всех регионах Казахстана. Мы с помощью диалога с вами можем устранить перекосы в медицинском обслуживании, но убрать одномоментно очереди из всех больниц сейчас не представляется возможным», - прокомментировали в облздраве.



    Теги:
    Здравоохранение Северо-Казахстанская область Общество
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