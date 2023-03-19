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Очереди образовались на избирательных участках в Уральске

Редактор:  
Ринат Дусумов
19 Марта 2023, 10:06
Очереди образовались на избирательных участках в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - С 7 часов утра избирательные участки приступили к своей работе в Западно-Казахстанской области. Как сообщили в территориальной избирательной комиссии, в регионе создано 504 избирательных участка, передает МИА «Казинформ».

В Уральске с утра на участках №268 и №415 в педагогическом колледже им. Ж.Досмухамедова и ЗКУ им. М.Утемисова образовались очереди.

«На нашем участке с утра наблюдается активность жителей в голосовании. На данный момент уже проголосовали более ста избирателей. Первым пришедшим были вручены подарки, также наши сотрудники приветсвовали жителей в предверии праздника Наурыз с бауырсаками и кумысом. Никаких нарушениий не наблюдается», - сообшила председатель избирательного участка №415 Роза Зайнуллина.

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Праздничная, весенняя атмосфера на избирательных участках царит с самого утра. Чувствуется приближение праздника Наурыз. Голосующих встречают члены избирательных участков в национальных костюмах и угощают баурсаками и наурыз-коже.

Многие голосующие тоже пришли в национальных костюмах и с праздничным настроением. «Наурыз всегда был праздником, знаменующим собой не только весеннее равноденствие, но и обновление природы. Мы с таким настроением пришли сегодня, чтобы сделать свой выбор», - говорят активные избиратели.

Вместе с тем, активность наблюдается и в районах области. Пенсионеры, рабочие коллективы, студенты, молодежь не остались в стороне и делают свой выбор.

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