Очереди на пункте пропуска «Жайсан»: какие меры принимают власти в Актюбинской области

Зону ожидания на пограничном пункте «Жайсан» введут в эксплуатацию уже в этом году. Полностью завершить проект планируется до конца 2027 года. Об этом на запрос корреспондента агентства Kazinform ответили в пресс-службе акима Актюбинской области.

Проблема автомобильных заторов на пограничном пункте «Жайсан» на границе Актюбинской и Оренбургской областей существует уже почти два года. За это время вопрос неоднократно обсуждался с участием пограничной службы, таможенных и налоговых органов, а также представителей местных исполнительных органов. Тема поднималась и на встречах между представителями двух соседних стран.

— Со стороны Актюбинской области совместно с профильными государственными органами и российской стороной проводится комплексная работа по снижению транспортной нагрузки на приграничную инфраструктуру и увеличению пропускной способности автомобильного пункта пропуска «Жайсан». В настоящее время российская сторона приступила к реализации мер по расширению дороги на своем пограничном переходе. Этот вопрос также поднимался и всесторонне обсуждался в ходе рабочей поездки акима Актюбинской области Асхата Шахарова в Оренбургскую область. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в ускорении инфраструктурных решений и сокращении очередей на границе. Кроме того, ТОО «Каранар-Транс» в прошлом году начало реализацию проекта электронной зоны ожидания CarGoRuqsat на международном автомобильном пункте пропуска «Жайсан» для регулирования движения грузового транспорта. Первый этап объекта площадью 4 гектара планируется ввести в эксплуатацию до сентября текущего года, — сообщили в пресс-службе акима области.

В зоне ожидания будут созданы сервисные объекты для водителей, включая пункты общественного питания и гостиничный комплекс.

Полностью реализацию проекта планируется завершить к 2027 году.

Ранее сообщалось о том, что еще два пункта пропуска на границе с РФ могут построить в Актюбинской области.