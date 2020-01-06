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Очереди на регистрацию авто и выдачу водительских удостоверений в ЦОНах объяснили в МВД

6 Января 2020 09:48
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Очереди на регистрацию авто и выдачу водительских удостоверений в ЦОНах объяснили в МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С чем связано увеличение времени на оказание услуг «Регистрация транспортного средства» и «Выдача водительских удостоверений» в ЦОНах, объяснили в Министерстве внутренних дел РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

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«5 января в связи с обновлением информационных систем МВД увеличилось время оказания услуг «Регистрация транспортного средства» и «Выдача водительских удостоверений». Это стало причиной очередей, возникших в отделениях НАО «Правительство для граждан», - разъяснили в МВД.

В связи с этим 6 января РГП «Информационно-производственный центр» Министерства внутренних дел совместно с НАО «Правительство для граждан» и АО «Национальные информационные технологии» будут проводиться работы по устранению возникших технических неполадок, после чего оказание услуг будет возобновлено.

Иные государственные услуги в сфере документирования населения (выдача удостоверений личности, паспортов) оказываются в ЦОНах в штатном режиме, добавили в ведомстве.

Информационно-производственный центр МВД принес извинения за временные неудобства.

Ранее сообщалось, что столичные автоЦОНы сегодня не работают.


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Ключевые слова: Транспорт, МВД РК, Общество,
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