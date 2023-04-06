Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Закон и право

Очереди на Хоргосе: бронирование по «E-border» будет прекращено

Жанара Мухамедиярова
6 Апреля 2023, 12:45
Очереди на Хоргосе: бронирование по «E-border» будет прекращено Фото: gov.kz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В целях разрешения проблем грузоперевозчиков на границе с КНР, связанных с продолжительным ожиданием электронной очереди на таможенном посту «Нур Жолы», Главной транспортной прокуратурой создана межведомственная рабочая группа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В состав рабочей группы включены представители Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД), Пограничной службы КНБ, Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Антикорупционной службы и НПП «Атамекен».

С 24 по 31 марта 2023 года рабочей группой осуществлен выезд в пункт пропуска «Нур Жолы», где проведены встречи с грузоперевозчиками и представителями государственных и уполномоченных органов.

Как выяснилось, приграничный ажиотаж возник из-за несовершенного алгоритма работы программы «E-border», которая позволяла «бронировать» места в очереди путем использования регистрационных данных легковых и сельскохозяйственных автомашин, а также автобусов, собственники которых не имели цели выезда в КНР для перевозки грузов.

По рекомендации рабочей группы из очереди исключены порядка 2000 автотранспортных средств, в том числе легковых, а также ранее снятых либо не состоящих на учете. Дальнейшее же использование списка по «E-border» решено прекратить с 16 апреля т.г.

В новой системе электронной очереди «CarGoRuqsat» вышеуказанные пробелы учтены посредством интеграции с базами данных органов внутренних дел, что не допускает различные спекуляции с очередностью.

Мониторинг ситуации на данном пункте продолжается.

Ранее сообщалось, что межведомственная группа выяснила, что значительно активизировался

«рынок теневых услуг» по перевозке грузов на границе с Китаем, расценки которого достигли $40 тысяч.


Транспорт   Минфин РК   Китай   КНБ   МИИР РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
Как в фильме-апокалипсисе: гидроузел обледенел в СКО
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
О шторме предупредили жителей Астаны и еще 13 регионов
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Движение авто ограничили на дорогах 8 областей
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
Пассажир погиб в ДТП в Карагандинской области
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
На реках трех регинов возможно повышение уровня воды
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Выращивание сорго осваивают актюбинские аграрии
Похолодание и снег ожидаются в Атырауской области
Похолодание и снег ожидаются в Атырауской области
Новые лаборатории открыли в карагандинском университете
Новые лаборатории открыли в карагандинском университете