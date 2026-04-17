Очереди до 4 часов: новая система въезда в ЕС парализовала аэропорты

Полноценный запуск европейской системы въезда/выезда (EES) спровоцировал серьезные сбои в работе аэропортов сразу в нескольких странах ЕС.

По данным Совета аэропортов Европы (ACI), пассажиры во Франции, Германии, Бельгии, Италии, Испании и Греции уже сталкиваются с ожиданием до трех часов на пограничном контроле.

Глава европейского подразделения ACI Оливье Жанковец отметил, что ситуация стремительно ухудшается в часы пик и может перерасти в масштабный транспортный кризис к началу летнего сезона отпусков.

Резко раскритиковал нововведение и гендиректор Ryanair Майкл О’Лири. Он назвал внедрение системы «полным хаосом» и предложил отложить ее полноценное использование до осени, указав, что в отдельных аэропортах время ожидания достигает четырех часов.

В Еврокомиссии не признают наличие серьезных проблем. Там утверждают, что система функционирует стабильно, а среднее время обработки одного пассажира составляет около 70 секунд.

Представители ACI считают эти оценки заниженными, заявляя, что фактическая продолжительность процедуры может быть в несколько раз выше.

Система EES пришла на смену штампам в паспортах и предусматривает обязательную биометрическую регистрацию для граждан стран вне ЕС — с фотографированием и снятием отпечатков пальцев при въезде в Шенгенскую зону.

К 10 апреля 2026 года к системе подключились все 29 стран Шенгена. При этом граждане ЕС, обладатели вида на жительство и дипломаты освобождены от прохождения процедуры.

