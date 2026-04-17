РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:23, 17 Апрель 2026 | GMT +5

    Очереди до 4 часов: новая система въезда в ЕС парализовала аэропорты

    Новая система биометрического контроля въезда в ЕС, привела к многочасовым очередям в крупнейших аэропортах Европы, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Фото: Pexels

    Полноценный запуск европейской системы въезда/выезда (EES) спровоцировал серьезные сбои в работе аэропортов сразу в нескольких странах ЕС.

    По данным Совета аэропортов Европы (ACI), пассажиры во Франции, Германии, Бельгии, Италии, Испании и Греции уже сталкиваются с ожиданием до трех часов на пограничном контроле.

    Глава европейского подразделения ACI Оливье Жанковец отметил, что ситуация стремительно ухудшается в часы пик и может перерасти в масштабный транспортный кризис к началу летнего сезона отпусков.

    Резко раскритиковал нововведение и гендиректор Ryanair Майкл О’Лири. Он назвал внедрение системы «полным хаосом» и предложил отложить ее полноценное использование до осени, указав, что в отдельных аэропортах время ожидания достигает четырех часов.

    В Еврокомиссии не признают наличие серьезных проблем. Там утверждают, что система функционирует стабильно, а среднее время обработки одного пассажира составляет около 70 секунд.

    Представители ACI считают эти оценки заниженными, заявляя, что фактическая продолжительность процедуры может быть в несколько раз выше.

    Система EES пришла на смену штампам в паспортах и предусматривает обязательную биометрическую регистрацию для граждан стран вне ЕС — с фотографированием и снятием отпечатков пальцев при въезде в Шенгенскую зону.

    К 10 апреля 2026 года к системе подключились все 29 стран Шенгена. При этом граждане ЕС, обладатели вида на жительство и дипломаты освобождены от прохождения процедуры.

    Теги:
    Самолет Авиация Аэропорт ЕС Мировые новости
    Жанар Альжанова
    Автор
    Сейчас читают