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    11:19, 04 Июнь 2025 | GMT +5

    Очередь в детский сад в Казахстане: как подать заявку

    В Министерстве просвещения разъяснили, как будут комплектоваться группы в дошкольных организациях в 2025-2026 учебном году, передает корреспондент агентства Kazinform.

    детский сад балабақша дети балалар
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Как сообщили в ведомстве, кампания по зачислению продлится до 31 августа. В ряде регионов, где внедрена система ваучерного финансирования, распределение ваучеров начинается после обновления очереди, а точнее с 1 июля. Речь идет о городах Таразе, Туркестане, Шымкенте, Уральске, Астане, Семее, Усть-Каменогорске, Жезказгане, Караганде, Павлодаре, Петропавловске, Костанае, Конаеве, Косшы, Талдыкоргане, а также Байзакском, Сарыагашском, Жетысайском, Сайрамском, Казгуртскиом и Мактааральском районах.

    Что необходимо при получении ваучера:

    1. Подтвердить согласие на ваучер в течение 2 рабочих дней.
    2. При не подтверждении ваучера заявление становится неактивным, родитель или законный представитель может восстановить его только один раз в течение 28 календарных дней.
    3. Выбрать детсад, собрать документы и подписать договор за 5 рабочих дней.
    4. При отказе от ваучера очередь аннулируется.
    5. При отсутствии свободного места в желаемом детском саду родитель может поставить ребенка в «лист ожидания». При появлении места в личный кабинет придет новое уведомление.

    Для остальных регионов комплектование возрастных групп начнется с 1 августа. Уведомления о наличии свободных мест получают те, кто стоит в очереди первыми. У родителя есть два дня, чтобы подтвердить направление или отказаться от него. Если направление подтверждено, то в течение пяти рабочих дней нужно сдать документы и заключить договор. При необходимости срок направления можно один раз продлить до 30 календарных дней.

    В министерстве добавили, что детский сад вправе отказать в приеме документов, если предоставлен не полный их перечень, просрочены, либо превышено соотношение непривитых к привитым детям.

    Рекомендуется заранее проверить документы и следить за уведомлениями в личном кабинете.

    Теги:
    Минпросвещения РК Детсады Дети Регионы
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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