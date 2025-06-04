Очередь в детский сад в Казахстане: как подать заявку

Как сообщили в ведомстве, кампания по зачислению продлится до 31 августа. В ряде регионов, где внедрена система ваучерного финансирования, распределение ваучеров начинается после обновления очереди, а точнее с 1 июля. Речь идет о городах Таразе, Туркестане, Шымкенте, Уральске, Астане, Семее, Усть-Каменогорске, Жезказгане, Караганде, Павлодаре, Петропавловске, Костанае, Конаеве, Косшы, Талдыкоргане, а также Байзакском, Сарыагашском, Жетысайском, Сайрамском, Казгуртскиом и Мактааральском районах.

Что необходимо при получении ваучера:

Подтвердить согласие на ваучер в течение 2 рабочих дней. При не подтверждении ваучера заявление становится неактивным, родитель или законный представитель может восстановить его только один раз в течение 28 календарных дней. Выбрать детсад, собрать документы и подписать договор за 5 рабочих дней. При отказе от ваучера очередь аннулируется. При отсутствии свободного места в желаемом детском саду родитель может поставить ребенка в «лист ожидания». При появлении места в личный кабинет придет новое уведомление.

Для остальных регионов комплектование возрастных групп начнется с 1 августа. Уведомления о наличии свободных мест получают те, кто стоит в очереди первыми. У родителя есть два дня, чтобы подтвердить направление или отказаться от него. Если направление подтверждено, то в течение пяти рабочих дней нужно сдать документы и заключить договор. При необходимости срок направления можно один раз продлить до 30 календарных дней.

В министерстве добавили, что детский сад вправе отказать в приеме документов, если предоставлен не полный их перечень, просрочены, либо превышено соотношение непривитых к привитым детям.

Рекомендуется заранее проверить документы и следить за уведомлениями в личном кабинете.