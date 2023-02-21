Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Образование

Очередь в детские сады в Казахстане за 4 года сократилась в 2 раза

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
21 Февраля 2023, 14:52
Очередь в детские сады в Казахстане за 4 года сократилась в 2 раза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Очередь в детские сады за 4 года уменьшилась в 2 раза. Об этом сообщила директор департамента дошкольного образования Министерства просвещения РК Наталья Жумадильдаева на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для повышения охвата детей и привлечения частных инвесторов в 93,4% частных дошкольных организациях размещен госзаказ. За 4 года очередность снизилась в 2 раза, охват детей 2-6 лет составляет 89,4%, 3-6 лет – 98,3%. Тем не менее, очередность в детские сады сохраняется. На конец 2022 года по республике более 250 тысяч детей 1-6 лет стоят в очереди. В рамках реализации задач, поставленных Главой государства, прогнозируется открытие 222 340 новых мест за 3 года, что позволит значительно увеличить доступ к дошкольному воспитанию и образованию», – сказала Н.Жумадильдаева.

Спикер подчеркнула, что особое внимание уделяется охвату дошкольным воспитанием и образованием детей из социально-уязвимых слоев населения с предоставлением бесплатного питания. Кроме того, имеется 47 тысяч детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями, из них специальные организации и группы посещают 14 460 детей, общеобразовательные группы – 5 530. Для детей из семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, предусмотрена льготная очередь в детсады.

По словам Н.Жумадильдаевой, продолжается работа по контролю за соблюдением требований к безопасности пребывания детей в дошкольных организациях и созданию благоприятных образовательных условий для детей, в том числе с детьми с особыми образовательными потребностями.


Образование   Минпросвещения РК   Дети  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Акимом ВКО стал Ермек Кошербаев
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Чем запомнился Даниал Ахметов на посту акима ВКО
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Из-за возгорания сухой травы загорелся лес в СКО
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
Бизнес на смерти: сотрудники Гарвардской медшколы торговали человеческими останками
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану