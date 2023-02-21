Очередь в детские сады в Казахстане за 4 года сократилась в 2 раза

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Очередь в детские сады за 4 года уменьшилась в 2 раза. Об этом сообщила директор департамента дошкольного образования Министерства просвещения РК Наталья Жумадильдаева на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для повышения охвата детей и привлечения частных инвесторов в 93,4% частных дошкольных организациях размещен госзаказ. За 4 года очередность снизилась в 2 раза, охват детей 2-6 лет составляет 89,4%, 3-6 лет – 98,3%. Тем не менее, очередность в детские сады сохраняется. На конец 2022 года по республике более 250 тысяч детей 1-6 лет стоят в очереди. В рамках реализации задач, поставленных Главой государства, прогнозируется открытие 222 340 новых мест за 3 года, что позволит значительно увеличить доступ к дошкольному воспитанию и образованию», – сказала Н.Жумадильдаева.

Спикер подчеркнула, что особое внимание уделяется охвату дошкольным воспитанием и образованием детей из социально-уязвимых слоев населения с предоставлением бесплатного питания. Кроме того, имеется 47 тысяч детей дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями, из них специальные организации и группы посещают 14 460 детей, общеобразовательные группы – 5 530. Для детей из семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, предусмотрена льготная очередь в детсады.

По словам Н.Жумадильдаевой, продолжается работа по контролю за соблюдением требований к безопасности пребывания детей в дошкольных организациях и созданию благоприятных образовательных условий для детей, в том числе с детьми с особыми образовательными потребностями.