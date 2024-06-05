Очередь в детские сады: обновленные правила

Приказом министра просвещения РК внесены изменения в правила оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования. Они определяют порядок приема постановки на очередь детей дошкольного возраста (до 6 лет) для направления в дошкольные организации, прием документов и зачисление детей в дошкольные организации с государственным образовательным заказом независимо от видов, формы собственности и ведомственной подчиненности, передает корреспондент агентства Kazinform.

Постановка на очередь детей дошкольного возраста для направления в дошкольные организации – государственная услуга, которая оказывается управлениями и отделами образования, для получения которой родитель или законный представитель ребенка направляет заявление и документы через веб-портал «электронного правительства» или объекты информатизации.

Для этого нужны следующие документы: - заявление в форме электронного документа; - электронная копия справки, выданная с места работы военнослужащего или сотрудника специальных государственных органов, правоохранительных органов, правоохранительных органов, фельдъегерской службы заверенная подписью уполномоченного лица и печатью (действительна в течение месяца со дня выдачи); - справка с места работы педагога, медицинского работника, заверенная подписью руководителя организации и печатью (действительна в течение месяца со дня выдачи); - электронная копия заключения психолого-медико-педагогической консультации для детей с ограниченными возможностями (при наличии); - электронная копия документа врача-фтизиатра при постановке на очередь в санаторные ДО.

Также могут запросить карту профилактических прививок формы 065/у.

А вот сведения о документах, удостоверяющих личность, о свидетельстве о рождении ребенка, сведения, подтверждающие первоочередное получения направления в ДО, услугодатели получают из соответствующих государственных информационных систем.

Для нерезидентов: - заявление в форме электронного документа; - электронная копия свидетельства о рождении ребенка; электронная копия документа, удостоверяющего личность услугополучателя (одного из родителей или законного представителя); - электронная копия заключения психолого-медико-педагогической консультации для детей с ограниченными возможностями (при наличии); - электронная копия документа врача-фтизиатра (при постановке на очередь в санаторные ДО).

При представлении неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия услугодатель готовит мотивированный отказ в приеме документов.

Срок рассмотрения заявления

Заявления родителей и представителей ребенка, подтверждение документов на получение вне очереди места в детсады, обрабатываются услугодателем в течение одного рабочего дня.

Заявление и подтверждение документов на получение места в детской организации в первоочередном порядке путем интеграции с государственными информационными системами, обрабатываются автоматически на момент их подачи.

Заявления, поданные на общих основаниях, обрабатываются автоматически на момент подачи.

После получения подтверждения в автоматизированной системе услугодателя Единая база обрабатывает заявление по постановке на очередь в детские организации и уведомляет заявителя об оказании государственной услуги по постановке на очередь с указанием даты и времени, номера очередности.

Отметим, государственная услуга по постановке на очередь оказывается проактивным способом, в том числе без заявления родителя по инициативе управления или отдела образования через информационные системы ведомства и государственных органов при регистрации телефонного номера абонентского устройства сотовой связи услугополучателя на веб-портале «электронного правительства» egov.kz.

Фото:Виктор Федюнин/ Kazinform

Как формируют очередь

Единая база автоматически формирует очередь в порядке подачи заявлений постановки на очередь для зачисления в детские организации относительно друг друга с учетом даты и времени (с точностью до миллисекунд), года рождения ребенка, языка обучения.

Заявления родителей, которым места в детских садах предоставляются вне очереди, располагаются перед заявлениями тех, кому места предоставляются в первоочередном порядке.

Заявления родителей, которым места в детсадах предоставляются в первоочередном порядке, распределяются в соотношении «один к трем» к заявлениям, поданным на общих основаниях.

Очередь в санаторные ясли-сады формируется по году рождения детей для каждого года рождения отдельно, по видам реабилитации/профилактики согласно заключению отборочной комиссии.

Для выбора другой детской организации родитель расторгает электронный договор и подает заявление на постановку в очередь для получения направления в детсад.

Родитель или законный представитель ребенка: - подает заявление на постановку на очередь с выбором от 1 до 4-х детсадов с указанием языка обучения; - при постановке на очередь указывает возраст ребенка, планируемого для более позднего зачисления в ДО; - ежегодно подтверждает заинтересованность в очереди в детской организации; - снимает заявление из очереди; - в период нахождения в очереди меняет или добавляет детский сад; - просматривает номер очередности в детском саду; - получает уведомление о свободном месте в организации; - выражает согласие на получение или отказ от свободного места в детском саду; - получает направление на зачисление в детский сад; - подает заявление на прием документов и зачисление ребенка в ДО; - подписывает электронный договор.

Согласно правилам, Единая база проактивным способом направляет заявителю, состоящему первым в очереди, уведомление о свободном месте в детском саду. Услугополучатель в течение двух календарных дней подтверждает получение направления в детскую организацию или отказывается от свободного места.

При отказе от свободного места очередь перемещается в архив. При отсутствии ответа от услугополучателя очередь приостанавливается сроком на 10 рабочих дней, по истечении которых Единая база повторно направляет уведомление для подтверждения заинтересованности.

При получении положительного ответа от заявителя на повторное уведомление очередь в детсад восстанавливается по дате и времени постановки. При отсутствии ответа на повторное уведомление или отрицательного ответа от услугополучателя очередь перемещается в архив.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Как распределяют места

Отмечается, что единая база, функционирующая круглосуточно и осуществляющая непрерывный процесс распределения свободных мест среди услугополучателей, по мере появления новых свободных мест:

регистрирует (или отказывает в регистрации) заявление на постановку на очередь, помещает заявление в архив, рассматривает отказы услугодателя в зачислении по выданным направлениям;

в конце учебного года принимает информацию от ДО о свободных местах с учетом выпуска детей из детсада, перевода детей из одной возрастной группы в другую и комплектования возрастных групп;

при появлении свободных мест в детской организации, в том числе временного пребывания Единая база проактивным способом направляет уведомление для первых услугополучателей, стоящих в очереди, при неполучении ответа от услугополучателя уведомление направляется повторно в течение вторых суток; при отсутствии ответа на повторное уведомление или отрицательного ответа от услугополучателя уведомление направляется следующему услугополучателю;

исключает из очереди заявление при достижении ребенком возраста 6-ти лет (кроме детей с ограниченными возможностями, имеющих заключение психолого-медико-педагогической консультации, а также детей, которым до конца текущего года еще не исполнилось полных 6 лет) и помещает его в архив по причине достижения максимально допустимого возраста;

направляет уведомление о проведении проверки достоверности документов (в произвольной форме) заявителя для получения места в ДО вне очереди и по первоочередному порядку при постановке на очередь и зачислении в детсад;

пропускает очередь заявителя, указавшего возраст ребенка планируемого для более позднего зачисления в детсад.

В конце учебного года дошкольные организации формируют электронный бюллетень свободных мест, в том числе временного пребывания, с учетом выпуска воспитанников, прошедших программу предшкольной подготовки, перевода детей из одной возрастной группы в другую и комплектования возрастных групп, а также сохраняют место за временно выбывшим воспитанником в санаторный ясли-сад.