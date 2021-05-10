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    13:04, 10 Май 2021 | GMT +6

    Очередь на жилье в РК: кто в приоритете согласно лестнице доступности

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о приоритетной очередности в вопросах очереди на жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С целью эффективного решения вопросов обеспечения жильем очередников, по поручению Главы государства в рамках проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики» (далее – законопроект) внедряются новые подходы в жилищной политике. В соответствии с поправками, предусмотренными в законопроекте, основным инструментом в работе по обеспечению граждан доступным жильем станет АО «Отбасы банк», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, распределение жилья будет происходить вне зависимости от принадлежности к определенному статусу в соответствии с датой постановки на учет и лестницей доступности граждан.

    Как дополнительно сообщили в Правительстве, лестница доступности подразумевает следующее:

    – для очередников с доходами не более 1-го прожиточного минимума на каждого члена семьи будет предоставляться арендное жилье;

    – для очередников с доходами до 3,1-го прожиточного минимума будут предоставляться льготные займы под 2% годовых – программа «Бакытты отбасы»;

    – для очередников с доходами до 3,7-го прожиточного минимума будет доступна программа «Шаңырақ» («5-10-20») под 5% годовых.

    «Для этого на каждую заявку будет формироваться цифровой портрет семьи, раскрывающий доходы, имущество и активы», - заключил Е. Тужанов.

    Ранее заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов ответил на депутатский запрос касательно обеспечения жильем и свободного доступа к просмотру очереди в единой базе очередников для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Акимат Жилье Общество
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