Очередь на жилье в РК: кто в приоритете согласно лестнице доступности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал о приоритетной очередности в вопросах очереди на жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С целью эффективного решения вопросов обеспечения жильем очередников, по поручению Главы государства в рамках проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики» (далее – законопроект) внедряются новые подходы в жилищной политике. В соответствии с поправками, предусмотренными в законопроекте, основным инструментом в работе по обеспечению граждан доступным жильем станет АО «Отбасы банк», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, распределение жилья будет происходить вне зависимости от принадлежности к определенному статусу в соответствии с датой постановки на учет и лестницей доступности граждан.

Как дополнительно сообщили в Правительстве, лестница доступности подразумевает следующее:

– для очередников с доходами не более 1-го прожиточного минимума на каждого члена семьи будет предоставляться арендное жилье;

– для очередников с доходами до 3,1-го прожиточного минимума будут предоставляться льготные займы под 2% годовых – программа «Бакытты отбасы»;

– для очередников с доходами до 3,7-го прожиточного минимума будет доступна программа «Шаңырақ» («5-10-20») под 5% годовых.

«Для этого на каждую заявку будет формироваться цифровой портрет семьи, раскрывающий доходы, имущество и активы», - заключил Е. Тужанов.

Ранее заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов ответил на депутатский запрос касательно обеспечения жильем и свободного доступа к просмотру очереди в единой базе очередников для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.