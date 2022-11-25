Очередь на жилье увеличивается в Казахстане за год на 50 тысяч человек

25 Ноября 2022, 12:53

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Свыше 620 тысяч казахстанцев стоят в очереди на жилье. При этом, в рамках мер государственной поддержки за год охватывается всего 20 тысяч граждан. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Еркебулан Дауылбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на принимаемые меры и решение жилищных вопросов большинства граждан наблюдается постоянный рост очередности нуждающихся в жилье. На сегодня очередность в акиматах достигла 623 тысяч граждан (64%), в том числе свыше 400 тысяч граждан социально уязвимого положения. При этом, в рамках мер господдержки за год охватывается всего 20 тысяч граждан, тогда как очередность увеличивается в среднем на 50 тысяч человек», - сказал в ходе правительственного часа в Сенате Еркебулан Дауылбаев.

По словам вице-министра, увеличение очередности оказывает существенную нагрузку на бюджет и требует значительных инвестиций для строительства социального жилья и льготного кредитования, а также необходимость содержания коммунального жилищного фонда.

Ранее в ведомстве сообщили, что в рамках жилищной политики будет обеспечено арендным жильем без выкупа свыше 7 тысяч граждан. Наряду с этим, в регионах для очередников строится 9,8 тысяч квартир кредитного жилья, реализуемого через «Отбасы банк».