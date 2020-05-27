Очень важный шаг – глава ННМЦ об инициативах Президента в сфере здравоохранения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Национальный научный медицинский центр» Абай Байгенжин прокомментировал инициативы и поручения Президента РК Касым-Жомарта Токаева в сфере здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня на заседании Национального совета общественного доверия Касым-Жомарт Кемелевич затронул очень важный вопрос, касающийся всех медицинских работников страны. Он поручил разработать и внедрить систему юридической и финансовой защиты и ответственности медработников, включая гарантирование профессиональной деятельности. И это очень важный шаг для нас», - сказал Абай Байгенжин.

Он подчеркнул, что работа в сфере здравоохранения не из легких, огромную ответственность за жизнь пациента несут доктора.

«Настоящий врач не может относиться к своей работе безответственно. Мы не сидим сложа руки, мы боремся за каждого пациента. Мы радуемся, если пациент выздоравливает, и скорбим, если его потеряли. Врач выкладывает всю душу на работе. К сожалению, стало легко винить в смерти человека врача. Под уголовной статьей находится немало медиков. Президент очень точно отметил, что степень халатности врача в ходе следствия установить сложно. И что необходимо пересмотреть применения уголовного наказания», - напомнил глава ННМЦ.

При этом, он отметил, что упростить Закон — не значит его не соблюдать.

«Не думаю, что это как-то повлияет на врачей и на качество предоставляемых медицинских услуг в целом. С введением изменений наша работа станет еще ответственнее. Также Президент затронул тему о периодическом повышении заработной платы медикам до 2023 года. Так, она должна быть выше в 2,5 раза средней зарплаты в нашей экономике. Что безусловно повлияет на социальное благосостояние врачей и повышению престижа нашей профессии. Поэтому я согласен с Главой государства и думаю, что мои коллеги также поддержат данную инициативу», - заключил А. Байгенжин.