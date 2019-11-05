Очень важной победой назвали в ФК «Тараз» игру с «Кайсаром»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В предпоследнем туре чемпионата страны «Тараз» в родных стенах переиграл кызылординский «Кайсар» - 2:1, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На послематчевой конференции главный тренер «Тараза» Нурмат Мирзабаев, анализируя матч с «Кайсаром», сказал: «Спасибо нашим болельщикам. Хочу всех поздравить с победой. В наших действиях сказывалась нервозность, может быть, давила ответственность за результат. Опасались атак соперника, так как у них квалифицированные исполнители. Но добились очень важной победы, которая вселяет в наши сердца надежду».

Как пояснили в пресс-службе ПФК «Тараз», команде хозяев необходима была эта победа, поскольку она давала хорошие шансы на то, чтобы остаться в Премьер-лиге.

«Поэтому с первых минут матча хозяева стали искать счастья у ворот гостей, - пояснили в пресс-службе. - При этом приходилось предельно внимательно играть в обороне, поскольку кызылординцы, игравшие в свое удовольствие, также часто шли вперед. Вскоре одна из атак таразцев увенчалась успехом. Алишер Сулей, получив мяч в штрафной площади, пробил по воротам с разворота, и мяч оказался в сетке – 1:0. Наша команда после этого попыталась сконцентрироваться на оборонительных действиях. Но одна ошибка установила равновесие в счете – Ильяс Амирсеитов здорово навесил с фланга, и Андре Букиа головой отправил мяч в сетку – 1:1».







Ключевой момент, как отметили в пресс-службе ПФК «Тараз», произошел в конце первого тайма. Игрок гостей Азиз Абдель Ламанж возле своей штрафной площади грубо сыграл против Элгуджы Лобжанидзе, за что получил предупреждение. А Неманья Суботич сделал отменную передачу со штрафного, и подключившийся к атаке Бекзат Шадманов головой отправил мяч в верхний угол ворот. 2:1. Во втором тайме гости попытались отыграться, но оборона хозяев сыграла безупречно.

«Тараз» одерживает очень важную победу, и теперь в последнем туре нужно набрать очко в Шымкенте либо ждать осечки от «Атырау» в Алматы. В этом случае клуб сыграет в стыковых матчах за право играть в Премьер-лиге с уральским «Акжайыком», который буквально на «флажке» обошел усть-каменогорский «Алтай», - пояснили в пресс-службе ПФК «Тараз».

По мнению главного тренера «Кайсара» Стойчо Младенова, кызылординцами было совершено две ошибки.

«В матче с «Таразом» совершили две ошибки, которыми соперник воспользовался. Мы были несколько пассивны в атакующей линии, но все же создавали моменты. Мотивация у команды остается – мы давно не побеждали на своем поле, у нас новый стадион, и болельщики ждут победы. Надеемся, в последнем туре порадуем их», - сказал Стойчо Младенов.





Благодарность партнерам и болельщикам выразил голкипер «Тараза» Самат Отарбаев: «Мы повели в счете. Но, как мне кажется, этот гол несколько расслабил нас. К сожалению, пропустили ненужный гол. К счастью, удалось забить сопернику «в раздевалку». А во втором тайме мы вышли за счет характера. Спасибо партнерам, которые помогали мне, боролись до последнего, была отличная взаимостраховка. Спасибо также болельщикам, которые пришли поддержать нас. Так сложилось, что у нас появились отличные шансы для сохранения прописки в Премьер-лиге. И нужно сделать все для того, чтобы остаться в сильнейшем дивизионе».

«Рад, что забил, - поделился впечатлениями о прошедшей игре защитник и автор победного гола «Тараза» Бекзат Шадманов. - Но победа команды важнее. Мы тщательно готовились к матчу, изучали соперника, но, как всегда, игра получилась нелегкой. Все понимали, что сегодня матч жизни и необходима была победа».