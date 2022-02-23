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Очень важно слышать голоса молодых – вице-министр МИОР РК

23 Февраля 2022 11:41
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Очень важно слышать голоса молодых – вице-министр МИОР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Мы сегодня хотим, чтобы вопросы молодежи обсуждались самой молодежью, чтобы она формировала, что ей нужно, чтобы перестала быть объектом политики и стала субъектом. Таким мнением поделился вице-министр информации и общественного развития РК Александр Данилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Хочу поприветствовать от имени министра и хочу поблагодарить каждого, кто принимал участие в работе проекта на всех уровнях. Мы действительно задумали много изменений в сфере молодежной политики не только на уровне государственных инициатив, а также на уровне работы со всеми заинтересованными стейкхолдерами. Очень рад, что собралась хорошая компания для обсуждения результатов проектов. Благодарен каждому из вас, что в течение всего времени встречаемся и улучшаем нашу политику», - сказал вице-министр информации и общественного развития РК.

Александр Данилов пригласил всех принять участие в формировании новых подходов молодежной политики.

«Мы сегодня хотим, чтобы вопросы молодежи обсуждались самой молодежью, чтобы она формировала, что ей нужно, чтобы перестала быть объектом политики, и стала субъектом. Очень важно слышать голоса молодых. Такие проекты, как Zhas Project позволяют нам понять то, что нужно сейчас молодежи и помочь реализовать им свои инициативы. Как Министерство надеюсь, сможем предоставить вам новые платформы для продолжения ваших инициатив и реализации проектов», - добавил А. Данилов.

Отметим, сегодня в столице подводятся итоги реализации Проекта развития молодежного корпуса. В мероприятии принимают участие представители Министерства образования и науки РК, Министерства информации и общественного развития РК, Всемирного банка, депутаты, представители НПО и молодежных организаций.

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#Общество   #Молодежь   #МИОР  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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