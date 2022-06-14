14 Июня 2022 12:25

Очень важно сделать науку вновь популярной - глава Миннауки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новый министр науки и высшего образования Саясат Нурбек ставит задачу популяризовать казахстанскую науку. Об этом он заявил в кулуарах Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сказал Саясат Нурбек, одно из главных направлений нового ведомства - это популяризация науки. Именно такую задачу, по его словам, он ставит перед министерством.

«Очень важно сейчас нам сделать науку вновь популярной, интересной, сделать научную карьеру неким большим карьерным трамплином. Посмотрите на все фильмы Marvel: Брюс Бэннер-Халк - ученый, Тони Старк - ученый. Все герои - ученые. Мы должны вернуть статус ученого как инноватора, как человека, который двигает и улучшает мир и нашу страну», - сказал журналистам Саясат Нурбек после заседания Правительства.

«У Асхата Канатовича (Аймагамбетова - прим. авт.) получилось вернуть статус учителя. Вот мы точно также хотим привлечь внимание и к статусу ученого. Ученый — это перспективнейшая карьера. Ученые действительно меняют мир. И самое главное, ученые в прикладном формате, влияют на экономическое и социально развитие, увеличение ВВП и так далее. То есть, не наука ради науки, а наука как партнер и помощник социально-экономического развития», - сказал глава Миннауки.

Ранее Саясат Нурбек заявил, что он уже занимается возвращением статуса Национальной академии наук.