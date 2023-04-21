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Очень важно, чтобы инклюзивное образование было начато в раннем возрасте - Динара Гаплан

Автор:  
Серик Сабеков
21 Апреля 2023, 15:48
Очень важно, чтобы инклюзивное образование было начато в раннем возрасте - Динара Гаплан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столичном детском саду 89 «Кыз Жибек» успешно функционирует специальный кабинет поддержки особых детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в этом детском саду воспитываются 315 детей, из них 48 - особые.

По словам руководства детского сада, все дети получают образование в одинаковых условиях. Однако особое внимание уделяется воспитанию некоторых особенных детей.

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«По Казахстану всего два кабинета поддержки инклюзии. Потому что это пилотный проект. Два года назад при поддержке столичного управления образования и нашего фонда мы открыли два инклюзивных кабинета. Очень важно, чтобы инклюзивное образование было начато в раннем возрасте. Сегодняшнее мероприятие знаменует собой знаменательную дату, апрель у нас месяц аутизма. В этом месяце по всему миру пройдут мероприятия в различных форматах на тему аутизма. В детском саду, где мы находимся, 5 детей имеют признаки аутизма. Здесь с каждым ребенком работают тьютор и психолог. К сожалению, такая возможность есть не во всех детских садах», - сказала председатель попечительского совета благотворительного фонда «Болашак» Динара Гаплан.

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В детском саду «Кыз Жибек» работают 5 тьюторов и 1 психолог. Недавно открытый инклюзивный кабинет оснащен специальным оборудованием, здесь созданы все условия для занятий с особенными детьми.

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«К нам в детский сад поступил необычный 5-летний мальчик, поначалу он вообще не разговаривал. С помощью специалистов ребенок изменился, он стал говорить, играть - его было уже совсем не узнать. Мы думаем, что это отличный результат. При поддержке акимата мы планируем и в дальнейшем продолжать открывать кабинеты инклюзии. Плюс для создания условий для особых детей, организаций инклюзивного образования, на сегодня необходимо внесение изменений в законодательные акты. Это работа не одного дня», - отмечает Динара Гаплан.

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По мнению специалистов, особенные дети бывают разными. Кто-то не может говорить, другому может быть трудно передвигаться. Поэтому специалисты работают с каждым ребенком индивидуально.

«В воспитании особых детей мы используем АВА-терапию. Это научно точный метод. То есть он используется в реабилитации поведения детей с аутизмом и другими диагнозами. В открывшемся сегодня кабинете есть возможность работать с каждым индивидуально, в зависимости от специфики детей. В этом кабинете дети занимаются по два часа в день, в остальное время остаются с другими детьми», - рассказала эксперт по поведению Кумисай Алденова.

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