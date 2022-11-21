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Очень важна победа здравомыслящего и разумного политика Касым-Жомарта Токаева – Леонид Млечин

21 Ноября 2022, 17:37
Очень важна победа здравомыслящего и разумного политика Касым-Жомарта Токаева – Леонид Млечин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прошедшие в Казахстане выборы надо поставить в контекст тех процессов, которые происходят в мире. Такое мнение высказал директор Дирекции общественно-политического вещания (РФ) Леонид Млечин на заседании национальной экспертной площадки «КИСИ GPS», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошедшие в Казахстане выборы надо поставить в контекст тех процессов, которые происходят в мире, и которые, надо сказать, сильно пугают. С одной стороны, говорят о нарастании автократических тенденций, а с другой стороны – о нарастании популизма в политике, что, конечно, представляется крайне пугающим делом», – сказал Л.Млечин.

Эксперт отметил, что в Италии приходят к власти люди, которые считают себя наследниками итальянского фашизма, во Франции вторая парламентская партия основана человеком, исповедовавшим профашистские взгляды.

По мнению Л.Млечина, нарастание популизма является предвестником тяжелых событий. В то же время во многих странах, например, в Бразилии к власти возвращаются нормальные политики, которые не занимаются популизмом, не дают невыполнимых обещаний.

Л.Млечин подчеркнул, что победа на прошедших выборах Касым-Жомарта Токаева очень важна. Ведь, если победа такого здравомыслящего, прагматичного, разумного политика возможна, то в этом есть надежда для всего человечества.


Фото: tatar-inform.ru

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