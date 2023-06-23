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Очень сильная засуха возможна в двух районах Кызылординской и Костанайской областей

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
23 Июня 2023, 18:00
Очень сильная засуха возможна в двух районах Кызылординской и Костанайской областей Фото: france24.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Синоптики выпустили предварительный прогноз засухи на июль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Согласно предварительному прогнозу в июле на большей территории Казахстана условия увлажнения ожидаются преимущественно около нормы, вместе с тем площадь территорий с дефицитом влаги будет увеличиваться.

Умеренная засуха ожидается: в Жаркаинском районе Акмолинской области, в Амангельдинском районе Костанайской области, в Айтекебиском, Иргизском и Хромтауском районах Актюбинской области, в Улытауском районе Улытауской области, в Кзылкогинском районе Атырауской области, в Шиилийском районе Кызылординской области.

Сильная засуха возможна в Кармакшинском районе Кызылординской области и в Жангельдинском районе Костанайской области.

Все агрометеорологические прогнозы предоставляются в МСХ РК, публикуются в приложении www.agrodata.kz и на официальном сайте РГП «Казгидромет».


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