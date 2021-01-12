Очень хочется верить, что институт политической репутации будет работать - Александр Данилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На экспертном обсуждении итогов парламентских выборов представитель Президентского молодежного кадрового резерва Александр Данилов акцентировал внимание на итоги выборов депутатов маслихатов. По его мнению, регионы станут первичным полигоном для дальнейших политических реформ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Честно, интересно посмотреть на результаты выборов маслихатов. Интересно посмотреть на регионы, потому что регионы станут первичным полигоном для дальнейших политических реформ. Мы должны понимать, что там будут проходить следующие выборы, то есть выборы районных акимов. На самом деле партии получают большой заряд, чтобы двигаться именно там, в регионах. Сейчас мы должны посмотреть, что будет после выборов. Мы знаем, что происходит с партиями в Казахстане после выборов. Сначала большая широкая агитация. А затем час Х пробил, кто прошел в Парламент, остается и периодически рывками пытается показать, что они существуют. Все остальные притихают. На самом деле позитивно то, что некоторые партии, которые не прошли в Парламент, заявляют, что их деятельность не окончится. Это важный шаг, который в некой степени показывает либерализацию политического поля. Если увидим активность партий между выборами, это будет означать в любом случае и гражданскую активность, потому что они будут работать на свой электорат», - пояснил Александр Данилов.

По его мнению, сейчас зарождается институт репутации. Это крайне важный момент, отметил спикер.

«Существует общественно-информационная память на то, что было вчера. В принципе, мы видели, что на очень многих кандидатов во время праймериз начали находить компромат, историю. Это здорово. В принципе, это формирует личность. Для многих это месседж. Я надеюсь, что это будет усиливаться. Особенно это важно для молодых людей. Во многом политическую, общественную дискуссию формировали социальные сети. Самое интересное в том, что это очень тяжело контролируемое поле. Например, можно четко видеть, какие партии с кем работают. На самом деле очень хочу верить, что будет работать институт политической репутации. Потому что не хотелось бы, чтобы блогеры, которые на этих выборах массово хорошо отзывались об одной партии, массово в следующий раз отзывались хорошо о другой партии. Хотелось бы, чтобы общество девальвировало такие оценки», - выразил надежду резервист.

Он отметил, что партии должны отправить четкий месседж тем, кого они квотировали. Чтобы эта квота была не для исполнения поручения Президента.

«Партии должны использовать списки так, как они заявляли. Общественная дискуссия со всеми представителями гражданского общества должна переходить из центра в регионы. Это очень важный момент», - добавил резервист Александр Данилов.