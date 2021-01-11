Очень большая ответственность возлагается на новый состав депутатского корпуса – эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Партии реально становятся субъектами влияния, на мой взгляд. Самое главное, насколько они смогут этим воспользоваться, отметил политолог, директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев на экспертной встрече «SAILAU – 2021: алғашқы қорытындылар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Завершился важный этап в развитии страны. Мы видели, практически весь прошлый год усилия государства и общества, волонтеров были сосредоточены на противодействии коронавирусу, восстановление экономики и социальной сферы, насколько это было возможно. Тем не менее, в этих условиях, когда власть и общество оказались в равных условиях, удалось, по крайней мере, стабилизировать ситуацию в экономике. Удалось завершить политические реформы в рамках действующего законодательства. Как заявляло руководство страны, выборы состоятся в конституционные сроки, так это и произошло. Были разговоры о том, что выборы могут перенести, перевести в онлайн-голосование, что сделает процесс непрозрачным. Были разные версии, опасения. Здесь надо отдать должное руководству страны, что организация выборного процесса была на достаточно высоком уровне», - отметил политолог.

По его словам, самое важное – выборы открывают новый политический сезон 2021 года. Президент готовит второй пакет политических реформ, соответственно, новый состав Мажилиса Парламента.

«Очень большая ответственность возлагается на новоизбранный состав депутатского корпуса. То же самое касается вновь избранных депутатов маслихата всех уровней. С политических партий будет усилен спрос. Мне кажется, работа маслихата будет лучше. Речь идет об ожиданиях, не о каких-то прогнозах. Партии реально становятся субъектами влияния, на мой взгляд. Самое главное, насколько они смогут этим воспользоваться», - пояснил Андрей Чеботарев.