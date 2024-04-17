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    21:37, 16 Апрель 2024 | GMT +6

    Очаг завозного случая холеры ликвидировали в Алматы

    холера в Алматы
    Фото: Министерство здравоохранения РК

    Санитарно-эпидемиологическая служба РК сообщила об успешной ликвидации очага завозного случая холеры, который был зарегистрирован на борту рейса авиакомпании Air Astana по маршруту Дели-Алматы. Об этом передает агентство Kazinform.

    По информации  пресс-службы Министерства здравоохранения РК, оперативные действия специалистов санитарно-эпидемиологической службы позволили своевременно выявить и локализовать инфекцию, предотвратив распространение холеры внутри страны.

    — Результаты лабораторных исследований контактных лиц — отрицательные, медицинское наблюдение со 154 человек снято. Заболевшая, гражданка Республики Кыргызстан, успешно прошла лечение и была выписана из стационара с благоприятным исходом. Она отправилась в город Бишкек, — отметили в пресс-службе.

    Минздрав РК напомнил населению о рекомендациях, особенно тем, кто планирует поездки в страны с высоким уровнем заболеваемости холерой, такие как некоторые регионы Африки и Азии, включая Индию, Афганистан и Пакистан. 

    Министерство здравоохранения настоятельно советует

    • пить только кипяченую или бутилированную воду; 
    • избегать использования льда для охлаждения напитков;
    • проводить надлежащую термическую обработку продуктов перед употреблением; 
    • мыть фрукты и овощи только в кипяченой или бутилированной воде;
    • поддерживать гигиену рук, мыть их с мылом перед каждым приемом пищи и после посещения уборной;
    • купаться только в разрешенных водоемах, избегая попадания воды в рот;
    • при появлении первых признаков заболевания обращаться за медицинской помощью немедленно, избегая самолечения. 

    Министерство здравоохранения РК продолжает следить за ситуацией и предпринимает все необходимые меры для защиты здоровья жителей страны.

    — Мы призываем граждан соблюдать меры предосторожности при путешествиях. Сохраняйте здоровье, будьте бдительны и следуйте рекомендациям медицинских специалистов, — добавили в пресс-службе.

    Как сообщалось, холеру выявили у пассажира самолета, прилетевшего из Дели в Алматы.

    Теги:
    Здравоохранение Холера Авиация Кыргызстан Аэропорт Безопасность Алматы Минздрав РК
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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