Очаг завозного случая холеры ликвидировали в Алматы

Санитарно-эпидемиологическая служба РК сообщила об успешной ликвидации очага завозного случая холеры, который был зарегистрирован на борту рейса авиакомпании Air Astana по маршруту Дели-Алматы. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения РК, оперативные действия специалистов санитарно-эпидемиологической службы позволили своевременно выявить и локализовать инфекцию, предотвратив распространение холеры внутри страны.

— Результаты лабораторных исследований контактных лиц — отрицательные, медицинское наблюдение со 154 человек снято. Заболевшая, гражданка Республики Кыргызстан, успешно прошла лечение и была выписана из стационара с благоприятным исходом. Она отправилась в город Бишкек, — отметили в пресс-службе.

Минздрав РК напомнил населению о рекомендациях, особенно тем, кто планирует поездки в страны с высоким уровнем заболеваемости холерой, такие как некоторые регионы Африки и Азии, включая Индию, Афганистан и Пакистан.

Министерство здравоохранения настоятельно советует

пить только кипяченую или бутилированную воду;

избегать использования льда для охлаждения напитков;

проводить надлежащую термическую обработку продуктов перед употреблением;

мыть фрукты и овощи только в кипяченой или бутилированной воде;

поддерживать гигиену рук, мыть их с мылом перед каждым приемом пищи и после посещения уборной;

купаться только в разрешенных водоемах, избегая попадания воды в рот;

при появлении первых признаков заболевания обращаться за медицинской помощью немедленно, избегая самолечения.

Министерство здравоохранения РК продолжает следить за ситуацией и предпринимает все необходимые меры для защиты здоровья жителей страны.

— Мы призываем граждан соблюдать меры предосторожности при путешествиях. Сохраняйте здоровье, будьте бдительны и следуйте рекомендациям медицинских специалистов, — добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, холеру выявили у пассажира самолета, прилетевшего из Дели в Алматы.