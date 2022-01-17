Очаг ящура обнаружен в Карагандинской области – Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Карантин объявлен на территории фермерского хозяйства Шетского района Карагандинской области, в связи с обнаружением ящура у крупного рогатого скота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министерство сельского хозяйства РК сообщает, что согласно протоколу испытания от 14 января 2022 года №1-S22R-38/B-01-02 Национального референтного центра по ветеринарии в фермерском хозяйстве «Мурат» зимовки Талдыбулак Кииктинского сельского округа Шетского района Карагандинской области у крупного рогатого скота был выявлен возбудитель болезни ящура.

Решением акима Кииктинского сельского округа Мерейя Смагулова 14 января 2022 года объявлен карантин на территории фермерского хозяйства.

По решению Главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора РК Аскара Жакупбаева для проведения дезинфекционных работ из республиканского запаса было выделено средство «Глюзамин ВЕТ».

На основании постановления Главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора РК в очаге инфекции будет проведено уничтожение скота бескровным методом с последующим сжиганием больного и контактирующих с ними животных.

Сжигание трупов уничтоженных животных будет производится в специально оборудованном передвижном автотранспорте – Инсинератор HURIKAN 3000.

Компенсация будет выплачена по рыночной цене за счет республиканского бюджета.

Проводится полная ликвидация очага инфекции с привлечением сил из республиканского и местных ветеринарных учреждений.

Согласно ветеринарно-карантинным мероприятиям создан штаб по ликвидации очага инфекции, разработан комплексный план ветеринарно-карантинных мероприятий, установлен дезинфекционный барьер, организовано круглосуточное дежурство специалистами РГУ «Республиканский противоэпизоотический отряд» с привлечением местной полиции, проводится дезинфекция, в СМИ и социальных сетях опубликованы предупреждения и розданы памятки по профилактике и недопущению распространения ящура.

Для локализации заболевания задействовано 6 единиц спецтехники и 25 сотрудников.

Карантин будет снят согласно результатам качества заключительной дезинфекции по истечению 21 дня со дня последнего уничтожения больных животных и проведения ветеринарно-карантинных мероприятии.

Эпизоотическая ситуация в очаге находится под строгим контролем.

Ящур – вирусное заболевание домашних и диких животных, характеризующееся острой инфекцией, лихорадкой и появлением волдырей на слизистой оболочке рта, вымени и коже копыт. Ящуром могут заболеть люди, однако от человека к человеку инфекция не передается.