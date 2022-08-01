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Очаг коронавируса выявили в СУАР КНР
1 Августа 2022 14:52

Очаг коронавируса выявили в СУАР КНР

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Очаг коронавируса выявлен в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР. За минувшие сутки в этом автономном районе зафиксировано девять бессимптомных носителей COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, за минувшие сутки в СУАР выявлено девять бессимптомных носителей коронавируса.

Как сообщают местные СМИ, семь из девяти бессимптомных носителей COVID-19 зарегистрированы в городе Инин.

Согласно информации местного штаба по профилактике и борьбе с эпидемиями, пассажиры, выезжающие из города Инин должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный в течение 24 часов до выезда.

Ранее одного бессимптомного носителя выявили в городе Урумчи.

В целом, по данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, за минувшие сутки в материковом Китае выявлено почти 400 случаев заражения коронавирусом.


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