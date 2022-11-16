Оценку политическим и экономическим институтам Казахстана дал международный эксперт

16 Ноября 2022, 16:30

16 Ноября 2022, 16:30

Оценку политическим и экономическим институтам Казахстана дал международный эксперт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Известный британский экономист Джеймс Робинсон дал практические рекомендации по вхождению Казахстана в 30-ку развитых стран мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цель Казахстана – построение инклюзивных институтов и процветающего общества. С 1999 года Казахстан прогрессировал в некоторых отраслях сильнее, чем в других. Я вижу в этом проблему возможностей институтов Казахстана. В советский период политические и экономические институты были высоко персонализированы. По качеству институтов Казахстан находится на 60-ом месте, и для вхождения в топ-30 стран необходимо довести их до уровня этой тридцатки. Поэтому, во-первых, важны административные реформы. Но нужно грамотно выставлять приоритеты, приоритетные отрасли», - сказал Джеймс Робинсон на Форуме стратегических инициатив.

По его словам, невозможно держать в прицеле сразу все отрасли.

«Во-вторых, стратегическое видение в политике и экономике. Важно дать гражданам понять, что экономические реформы важны. Реформы технически можно реализовать, но они могут столкнуться с неприятием обществом, а также разных групп интересов. И с этим тоже придется работать. Поэтому реформы должны быть структурированы таким образом, чтобы возможные «проигравшие» приняли их. Я могу сказать, что у населения Казахстана, с учетом текущего правительственного курса, есть возможность выбора инклюзивных институтов», - заключил Джеймс Робинсон.