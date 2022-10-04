Оценку глобальным вызовам дали международные организации

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В апрельском отчете Международного Валютного Фонда (МВФ) подчеркивалось, что последствия геополитической нестабильности в Восточной Европе будут сопровождаться замедлением развития мировой экономики, ростом инфляции, серьезными осложнениями в цепочке поставок, в торговле и финансовых каналах. За прошедшие с момента этого объявления 6 месяцев темпы роста мировой экономики снизились. Эти обстоятельства побудили международные организации пересмотреть прогнозы экономического роста в мире, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Turan.

Так, согласно обновленным в июле прогнозам МВФ, мировой ВВП в 2022 г. увеличится на 3,2% и на 2,9% в 2023 г., а по прогнозам Всемирного Банка он должен увеличиться соответственно на 2,9 и 3,0%. По прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), мировая экономика должна вырасти в этом году на 3% и на 2,2% в 2023 г.

Таким образом, по мере продолжения геополитического кризиса, прогнозируется, что рост мировой экономики на 2022 г. окажется ниже, чем ожидалось ранее. Так, по сравнению с опубликованном в июне 2022 г. прогнозом, представленным в обзоре Всемирного банка «Глобальные экономические перспективы», рост мировой экономики сократился до 2,9%, а для развивающихся стран –до 3,4%.

The Wall Street Journal пишет, что из-за замедления глобального экономического роста, связанного с российско-украинским кризисом, к концу следующего года это обойдется мировой экономике в $2,8 трлн, что эквивалентно ВВП Франции за два года.

Издание отмечает, что конфликт вызвал скачок цен на энергоносители, который привел к сокращению доходов населения и подорвал доверие к бизнес-сообществу. Война нарушила цепочки поставок, вызвав нехватку продуктов питания и других предметов первой необходимости. По этим причинам ОЭСР ожидает, что в 2023 г. экономика еврозоны сократится на 0,3%, а экономика Германии — на 0,7%. Хотя в июне эти показатели прогнозировались на уровне 1,6% для еврозоны и 1,7% для Германии.

Однако если в ближайшие зимние месяцы цены на энергоносители снова вырастут, европейская экономика может столкнуться с еще более резким спадом. Согласно расчетам, если к концу года цена на природный газ вырастет на 50%, в 2023 г. производство ВВП в Европе может снизиться на 1,3%, а рост мировой экономики может составить всего 1,7%.

Такой скачок цен на энергоносители может произойти, если грядущей зимой Европа столкнется с нехваткой энергии, вызванной особенно холодной погодой. Для снижения этого риска планируется снизить потребление энергии в Европе на 10-15%.

Хотя риски, вызванные ростом цен на энергоносители, в большей степени затрагивают экономику Евросоюза, от этого процесса пострадает и экономика США. ОЭСР снизила прогноз экономического роста США в 2023 г. с прежних 1,2% до 0,5%. По оценкам, если не произойдет скорого сокращения инфляции в США, то их экономика может сократиться еще сильнее.

Вместе с тем, по прогнозам, со следующего года ожидается улучшение ситуации в экономике Китая. Так, если в июне ОЭСР в этом году прогнозировала рост ВВП Китая на 4,4%, то, по текущим оценкам, в 2022 г. ожидается рост на 3,2%, а в 2023 г. — на 4,7%.

Последствия геополитического кризиса привели к значительному повышению цен на нефть и газ. Это способствовало увеличение номинальной величины ВВП экспортеров энергоресурсов, в том числе и Азербайджана. Так, зафиксированный в январе-августе 2022 г. рост в стране на 5,8% произошел в основном за счет добывающей промышленности. А по итогам 6 месяцев этого года увеличение доли нефтяной сферы достигло в стране до 50,8%.