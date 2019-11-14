Оценку домов под снос нужно проводить открыто, а не в кулуарах – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов раскритиковал работу акимата Петропавловска по освоению бюджетных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата речь шла об освоении бюджетных средств по итогам 10 месяцев. В целом по области бюджет по расходам исполнен на 99%. Неосвоение составило почти 2 млрд тенге. Наибольшее по городу Петропавловску – 452 млн тенге. Из этой суммы большая часть приходится на отделы жилищно-коммунального хозяйства и строительства – 155 и 117 млн тенге, соответственно.

Аким города Булат Жумабеков объясняет ситуацию двумя причинами: строители были не готовы к большим объемам работы и конкурсные процедуры затянулись. По водоводам договор и вовсе заключили только в начале октябре.

«Средства выделили в марте! И только в октябре вы заключили договор?! Каким словом объяснить такое разгильдяйство?! Нормы строительные, когда можно работу проводить, уходят. Если уже не ушли. Сейчас будем мерзлую землю долбить. Как людям не возмущаться? Если затягиваете, откажитесь от этих денег. Эти работы не должны проводиться. Мы найдем, куда перенаправить эти средства. У нас много «дыр», в том числе и по городу», - возмутился К.Аксакалов.

Что касается строительства, то сумма неосвоения сложилась из-за несвоевременного возведения двух домов на 93 квартиры каждый. Аким города говорит, что сроки сдвинулись из-за жильцов, которые не хотели переселяться.

«На площадке, где предполагалось строительство домов, нужно было произвести снос четырех аварийных домов. Процедура изъятия участков затянулась, строительные работы начались только в августе. По первому дому – строители не были готовы к такому объему работ. По второму – все процедуры прошли, но некоторые жители пожелали оспорить наше решение. Закон требует, чтобы согласительные процедуры мы прошли», - пояснил Б.Жумабеков.

Глава региона согласился – процедуры действительно нужно пройти в соответствии с законодательством. Вот только делать это необходимо заранее.

«Отмечаю нерасторопность сотрудников, которые этим занимаются. В следующем году мы планируем большой снос. Если не будет 100% подписей людей, мы не будем сносить. Обеспечьте заранее оформление документов. С антикоррупционной службой вы должны оценку имущества проводить открыто. У нас были случаи, когда кулуарно вопросы решались, и люди этим пользовались. Оценка должна проходить открыто», - подчеркнул К.Аксакалов.