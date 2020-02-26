Оценивать степень нарушения ПДД в баллах преждевременно – в МВД ответили депутатам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О возможности внедрения балльной системы для определения степени нарушений правил дорожного движения рассказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях (далее-КоАП) предусматривает 89 составов правонарушений в области дорожного движения, за нарушение которых предусмотрено наказание в виде штрафа. Кроме того, имеются ряд требований ПДД, за нарушение которых может быть наложено административное взыскание в виде лишения права управления транспортными средствами либо административного ареста, а также более строгих взысканий при совершении правонарушения повторно в течение года», - написал Ерлан Тургумбаев в своем ответе на депутатский запрос.

Наряду с этим, по его словам, имеются меры административно-правового воздействия к водителям транспортных средств, совершивших нарушения ПДД повторно, а именно направление их на проверку знаний ПДД.

«В случае несдачи водителем экзамена на знание ПДД в течение двух месяцев, принимаются меры по прекращению действия его водительского удостоверения. Также необходимо отметить, что в соответствии со статьей 77 Конституции Республики Казахстан никто не может быть подвергнут повторно административной ответственности за одно и то же правонарушение. В случае введения балльной системы каждое нарушение ПДД, не влекущее лишение водительского удостоверения, в зависимости от тяжести проступка необходимо оценивать в баллах», - отметил министр.

Соответственно, необходимо установить предельное количество штрафных баллов, превышение которого влечёт приостановление срока действия водительского удостоверения.

«С учетом изложенного, внедрение в Казахстане системы начисления штрафных баллов за нарушения ПДД в настоящее время считаем преждевременным и требующим дополнительного изучения, в том числе с привлечением научно-исследовательских институтов. Необходимо будет разработать методологию и обоснование размеров баллов к каждому нарушению требований ПДД в зависимости от его воздействия на состояние аварийности», - заключил Е. Тургумбаев.

Ранее депутаты Сената Парламента в своем запросе предложили МВД внедрить балльную систему оценки степени нарушения ПДД, согласно международному опыту.