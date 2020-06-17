Оценить масштаб и глубину личности Елбасы возможно лишь во взаимосвязи различных факторов - Махмуд Касымбеков
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приближается День столицы и вместе с ним знаменательный юбилей – 80-летие Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. В связи с этим «Казахстанская правда» опубликовала статью доктора политических наук, профессора Махмуда Касымбекова, которая предваряет цикл материалов, посвященных роли Елбасы Нурсултана Назарбаева в истории становления и развития нашей страны. Об этом передает МИА «Казинформ».
Уникальный характер личности Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, ставшего основателем современного Казахстана, вот уже на протяжении длительного времени представляет собой предмет повышенного интереса и пристального внимания как отечественных, так и зарубежных исследователей. Говоря вновь об этой большой теме в своей статье, хотелось бы отметить, что оценить весь масштаб и глубину личности Первого Президента возможно лишь во взаимосвязи различных факторов, повлиявших на его формирование как государственного руководителя, а также при анализе лидерских качеств, проявившихся в созидательной деятельности на благо нашей страны.
Избранный временем
Распад на исходе XX столетия одной из сверхдержав прошлого – Советского Союза – стал катаклизмом, повлекшим за собой далеко идущие последствия. Как и другие бывшие советские республики, Казахстан тогда получил редчайший шанс обрести независимость. В далеком теперь 1991 году радость случившегося, вселяя надежды на лучшее, перемежалась с неуверенностью, порой страхом и пессимизмом от ожидания будущего. В такой судьбоносный момент колоссальное значение имеет личность руководителя, вставшего у штурвала власти.
Как показывает история, на разных этапах развития в обществе возникает глубинный запрос на определенный тип государственного лидера. Казахстану как воздух нужен был руководитель нового поколения, способный в стремительном потоке тех драматических событий тонко прочувствовать вызовы времени, верно оценить характер происходивших общественно-политических процессов внутри и за пределами республики.
Возрождение государства, наполнение суверенитета конкретным содержанием, определение достойного места страны в кардинально изменившихся геополитических условиях – все эти и многие другие сложнейшие задачи требовали масштабного стратегического мышления, проявления мудрости и взвешенности, а также настойчивости в достижении целей. Такая личность должна была разительно отличаться от череды многих других политиков, которые в подобные времена либо просто терялись в происходящем, либо плыли по течению сложившихся обстоятельств.
Именно Нурсултан Абишевич Назарбаев стал тем Лидером, который, взяв на свои плечи неимоверно тяжелый груз ответственности перед страной и ее народом, сполна выполнил миссию пробуждения национального духа и возрождения государственности. Отринув все страхи и сомнения, порожденные неопределенностью будущего, экономическим хаосом, социальной дезориентацией, он развернул вспять негативный ход событий, направив Казахстан на путь общецивилизационного прогрессивного развития.
Такие свершения, соразмерные высоким стратегическим задачам и запредельному уровню возможностей и угроз переломного времени, способны осуществить лишь деятели, подобные Нурсултану Назарбаеву, исполинская фигура которого будет служить незыблемым ориентиром для благодарных потомков на протяжении веков. В замысловатых хитросплетениях мировых процессов он обеспечил все необходимые условия для мирного и безопасного развития Казахстана, высоко поднял международный авторитет нашей страны, снискав славу одного из титанов глобальной политики.
Почти три десятилетия, в ходе которых он руководил нашим государством, стали временем упорного труда, мобилизации всех ресурсов и сил, неутомимых поисков и обретений, значимых открытий и прорывов. Оно стало подлинной «Эпохой созидания», подарившей грандиозные успехи и достижения, которыми сегодня по праву гордятся все казахстанцы.
Обладая несгибаемой волей, смелостью и решительностью, сочетаемыми с глубоким интеллектом, огромным трудолюбием и целеустремленностью, Нурсултан Назарбаев повел молодую страну выверенным курсом, заложив фундамент ее устойчивого развития на десятилетия вперед.
Феномен политического лидерства Нурсултана Абишевича проявлялся на всем протяжении его многогранной подвижнической деятельности, и в скрижали национальной истории он вошел как отец-основатель независимого Казахстана, мудрый стратег, великий реформатор и выдающийся политический Лидер современности.
В начале большого пути
Как известно, созидание в своем концептуальном смысле – кропотливый процесс, требующий большого трудолюбия, терпения, времени, особого настроя и, главное, понимания конечной цели всех прилагаемых усилий. То есть, говоря словами Бернарда Шоу: «Воображение – это начало создания». И если дефекты конструкции, допущенные проектировщиком, все-таки можно исправить, то результаты политических ошибок порой не поддаются корректировке.
В отношении Казахстана, не имевшего длительных традиций суверенитета, с однобоко развитой экономикой, поликонфессиональным и полиэтничным населением, обществом, пребывавшем в идейном вакууме, требовались особое политическое мастерство и гибкость. Видные зарубежные эксперты, внимательно наблюдая за кровавыми конфликтами и гражданскими войнами, сопровождавшими становление ряда постсоветских государств, скептически оценивали перспективы молодой страны.
Однако управленческий талант Нурсултана Назарбаева, его стратегическое мышление государственника, сформировавшееся еще в годы руководства советским Казахстаном, детальное владение социально-экономической и общественно-политической обстановкой позволили избежать фатальных просчетов и с блеском опровергнуть мрачные прогнозы пессимистов.
Выходец из простой сельской семьи, в которой главным мерилом достоинства человека был труд, он привык упорно работать и ставить перед собой четкие, конкретные цели. Успешно окончив школу в родном селе, по комсомольской путевке в 1958 году Нурсултан Назарбаев был направлен в город Темиртау на строительство Карагандинского металлургического завода. «Огненная» профессия металлурга закалила его волю, характер, отточила лидерские качества, которыми он ярко выделялся среди других.
В те годы еще были слышны отголоски сталинской системы подавления, но мир вокруг кардинально менялся: оживала общественная и культурная жизнь, человечество совершило прорыв в космическое пространство, по всей стране развернулись стройки промышленных гигантов. Охваченный духом энтузиазма и веры в светлое будущее, он, как и многие молодые люди той поры, всей душой стремился к новому, передовому, стараясь быть всегда впереди в своих начинаниях.
Активный, неравнодушный ко всему, что его окружало, Нурсултан Назарбаев оказался в самой гуще общественной жизни. Находясь с 1969 по 1979 год на руководящих должностях в комсомольских и партийных органах, он успешно решал все новые и новые задачи, касавшиеся развития производства, решения социальных и экономических проблем в масштабах Карагандинского металлургического комбината, города Темиртау, а затем и всей Карагандинской области.
К середине 1980-х годов, будучи секретарем ЦК Компартии Казахстана по промышленности, транспорту и связи, а затем председателем Совета Министров Казахской ССР, он досконально разбирался во всех аспектах социально-экономической жизни республики, знал положение дел в каждой области и на каждом конкретном предприятии. В то же время представлял картину экономического развития как республики, так и страны в целом. Как подчеркивали многие, его отличали деловой стиль руководства, конкретика, стремление помочь в решении проблем.
Его лидерские качества особенно проявились в годы работы первым секретарем ЦК Компартии Казахстана, председателем Верховного Совета Казахской ССР. Тогда, в конце 1980-х – начале 1990-х годов, Нурсултан Назарбаев уже был широко известен всей стране, представлял собой политическую фигуру общесоюзного уровня. Нурсултан Абишевич отличался своим масштабным видением, свободным от устаревших шаблонов и стереотипов, уверенностью, стремлением мыслить и действовать по-новому, выходя за рамки закосневших догм и правил.
Стремление к преобразованию, совершенствованию, генерированию новых идей являлось характерным проявлением деятельной натуры Первого Президента. В то же время для него был очевиден приоритет общественных интересов, за которые он искренне переживал и всегда отстаивал. При всем этом он не боялся, в отличие от большинства деятелей того времени, ставить острые вопросы перед вышестоящим руководством и мог аргументированно отстаивать свою позицию.
Об этих принципиальных качествах, компетентности и смелости Назарбаева еще ранее, с 1970-х годов, знали и в Москве, где ему доводилось убеждать высших партийных деятелей уделять должное внимание развитию промышленного потенциала республики, созданию нормальных условий для жизни и работы людей.
Обладая критическим мышлением, он осознавал несоответствие изживших себя форм и методов управления в стране. Работая председателем Совета Министров Казахской ССР, Нурсултан Абишевич видел перекосы в социально-экономическом развитии республики и выступил с обоснованной критикой на XVI съезде Компартии Казахстана в феврале 1986 года. В условиях жесткой административно-командной системы он шел наперекор старому, косному порядку вещей и в итоге доказывал свою правоту.
Так, его четкая идейно-политическая программа решения неотложных задач в экономике и общественно-политической сфере республики, с которой он выступил в мае 1989 года на I Съезде народных депутатов СССР, была встречена с большим вниманием и поддержкой. В те времена Нурсултан Назарбаев считался одним из наиболее авторитетных и дальновидных политиков Советского Союза, достойным должности Премьер-министра.
Созидая новую государственность
Однако судьба распорядилась иначе, подготовив его к главной миссии в жизни – возглавить независимый Казахстан в качестве его Первого Президента. На этом высшем посту во всей своей впечатляющей мощи и полноте проявился его талант выдающегося руководителя, архитектора и зодчего казахстанской государственности.
16 декабря 1991 года – день, когда Нурсултан Назарбаев провозгласил государственную независимость Республики Казахстан, – стал началом отсчета истории новой страны, впервые появившейся на политической карте мира. Никто тогда не мог и представить, что благодаря его усилиям Казахстан из некогда периферийной союзной республики превратится в динамично развивающуюся страну – признанного лидера Центральной Азии.
Созидая новую государственность, он трудился денно и нощно, не щадя своих интеллектуальных и физических сил, душевной энергии, принимал решения и контролировал ход выполнения поручений по всем ключевым вопросам жизни страны, предъявляя при этом самые жесткие требования прежде всего к себе и своим соратникам. В современной истории Казахстана никому из его руководителей до Нурсултана Назарбаева не доводилось браться за столь грандиозное и в то же время в высшей степени ответственное дело. Ведь не существовало каких-либо готовых чертежей или схем, по которым можно было бы «собрать» государство. Все приходилось делать впервые, опираясь исключительно на свое видение, опыт, багаж знаний, организаторские способности, поддержку единомышленников и доверие народа.
Под его непосредственным руководством Республика Казахстан обрела государственные атрибуты, современную Конституцию. Благодаря усилиям Первого Президента в основу деятельности новых демократических государственных институтов был положен принцип разделения власти, признанный в большинстве стран.
Страна получила широкое международное признание и ключевые гарантии безопасности ведущих государств мира, что стало важнейшим условием для развития многостороннего внешнеполитического сотрудничества.
Введение национальной валюты – тенге – позволило создать собственную финансовую систему и обеспечить независимую денежно-кредитную политику. Благодаря срочным, не терпящим отлагательств мерам удалось реанимировать работу промышленных предприятий, наладить бесперебойное энергообеспечение в городах и селах, обеспечить выполнение государством социальных обязательств.
Навстречу вызовам
Именно в это десятилетие, имевшее во многом критическое значение для становления казахстанской государственности, стартовал процесс масштабных рыночных и институциональных реформ, инициированных Первым Президентом. Цельность, системность этих коренных по своей форме и содержанию преобразований ставят Нурсултана Назарбаева в ряд таких выдающихся реформаторов мира, как Мэйдзи в Японии, Ататюрк в Турции, Франклин Рузвельт в США, Людвиг Эрхард в Германии, Ли Куан Ю в Сингапуре, Дэн Сяопин в Китае.
«Казахстанский путь» или «Казахстанская модель развития» – именно так назвали зарубежные эксперты успешный опыт национальной модернизации и эволюционных преобразований, вдохновителем которых явился Елбасы.
Реформаторы всегда опережают свое время, потому их усилия часто встречают непонимание, неодобрение, а порой и открытое сопротивление. Нурсултан Назарбаев шел наперекор обстоятельствам, преодолевая сопротивление консервативных сил, цеплявшихся за старое. Будучи убежденным в невозможности и пагубности возврата в реалии прежней безнадежно отсталой социально-экономической модели, он выступал за ее кардинальное переустройство. В этом требующем полной самоотдачи деле Нурсултан Назарбаев показывал исключительную работоспособность и непоколебимую стойкость в преодолении трудностей.
Вместе с тем он проводил реформы не по наитию, а на основе системного подхода, согласно алгоритму последовательных шагов. Впитывал новые знания, штудируя горы литературы по самым актуальным темам государственного строительства.
Встречаясь с всемирно известными реформаторами – бывшими премьер-министрами: Сингапура – Ли Куан Ю, Великобритании – Маргарет Тэтчер, Малайзии – Махатхиром Мохамадом, а также выдающимися экспертами по экономике западного мира, – он подробно интересовался тем, как осуществлялись их реформы, с какими вызовами и проблемами в ходе этого приходилось сталкиваться и как они преодолевались. Изучал функционирование рыночных механизмов во время зарубежных поездок. Эти встречи давали большую пищу для размышлений, внутренней работы и, главное, нацеливали на дальнейшие практические действия.
В сложном вопросе последовательности реформ Нурсултан Назарбаев выбрал примат экономического развития, справедливо полагая, что лишь общество с высоким жизненным уровнем способно к адекватному восприятию демократических ценностей. В условиях элементарного выживания, в которых пребывал Казахстан в первые самые тяжелые годы суверенитета, это был единственно верный подход, который подтвердил свою правоту. Таким образом, формула «сначала – экономика, потом – политика» обусловливала логику всего процесса преобразований в стране.
К 1991 году Казахстан унаследовал от СССР разбалансированную экономику, которая представляла собой, по сути, сырьевой придаток союзной плановой системы. Коллапс тесных хозяйственных связей между бывшими советскими республиками привел к глубокому, казавшемуся необратимым, социально-экономическому кризису. Первый Президент пошел на решительные рыночные реформы, порой непопулярные и жесткие, однако лишь таким образом можно было обеспечить рост экономики и создать устойчивый средний класс – опору стабильности общества.
В своих обращениях к народу Первый Президент подчеркивал главное: необходимо избавляться от иждивенчества и патернализма, брать инициативу на себя, полагаться на собственные силы, чтобы добиться успеха и процветания. Он пояснял, что государство будет создавать все необходимые условия для формирования полноценного рынка, института частной собственности, вовлечения людей в предпринимательскую деятельность. Для того чтобы выйти из кризиса, доказать свою экономическую состоятельность, общество должно выдержать все трудности, связанные с переходом к рынку, призывал Первый Президент.
Его сильная политическая воля и решительность действий, энергия и твердость позволили эффективно и в сжатые сроки осуществить исторический по своей значимости переход от прежней сверхцентрализованной административно-командной экономики к современной рыночной системе. Под руководством Нурсултана
Назарбаева Казахстан стал лидером в реализации самых успешных и масштабных рыночных реформ на постсоветском пространстве.
В XX веке межэтнические противоречия стали одной из главных причин крушения империй и союзных государств. Осознавая исключительную важность этого фактора, Первый Президент провозгласил равенство прав всех казахстанцев независимо от этнической и религиозной принадлежности одним из фундаментальных принципов государственной политики. Неуклонное следование данному постулату позволило Казахстану сохранить главное – мир, спокойствие, политическую стабильность, межэтническое и межконфессиональное согласие. Таким образом, этническое многообразие стало фактором стратегического преимущества страны.
Шаг за шагом усилиями Первого Президента в неимоверно сложных коллизиях Казахстан возродился в новом качестве на руинах бывшей советской державы. В ходе первого этапа модернизации, как охарактеризовал этот период Нурсултан Назарбаев, были решены задачи по преодолению системного кризиса, восстановлению экономики, формированию новой политической системы.
Раздвигая горизонты развития
Страна находилась лишь в начале большого пути, и это отчетливо понимал Первый Президент. Он всегда стремился заглянуть за видимый горизонт времени, мысля системно, масштабно, старался предвосхитить ход событий и процессов на годы и десятилетия вперед.
В потоке государственных дел, протокольных мероприятий, встреч и визитов Первый Президент всегда уделял время для анализа широкого спектра вопросов развития, оценки возможностей, рисков и определения дальнейших перспектив своей страны. Слова Сенеки-младшего «Когда корабль не знает, в какой порт направляется, никакой ветер не будет попутным» верно отражают важность момента, который переживал Казахстан. Было очевидно, что в условиях глобального конкурентного рынка дальнейший вектор развития страны лежит в плоскости модернизации, диверсификации национальной экономики.
За эти годы в результате напряженных интеллектуальных поисков Первого Президента Казахстан сумел выстроить целостную систему планирования – от долгосрочных стратегий до планов конкретных действий, взаимоувязанных в единую конструкцию. Дерзновенная по своему замыслу Стратегия «Казахстан-2030» была нацелена на вхождение страны в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных государств планеты. Встреченная поначалу с сомнением, она была выполнена досрочно.
«Казахстанский барс прыгнул»: был обеспечен стабильный экономический рост, началась модернизация экономики, твердо вставшей на рыночные рельсы. Предпринимательство превратилось в один из ключевых факторов экономического развития. Вырос уровень социального благосостояния граждан, сложился устойчивый средний класс. Последовательное сочетание экономических и политических реформ способствовало дальнейшему развитию институтов гражданского общества – политических партий, неправительственных организаций, негосударственных средств массовой информации.
Перенос столицы в Астану – современный Нур-Султан стал поворотным шагом, закрепившим стратегический курс на преобразование страны. Строительство нового административного и политического центра вызвало большой мультипликативный эффект, благотворно сказавшийся на развитии всего Казахстана, всех сфер экономики и общества. Ускорились реформы, упрочилась государственная власть, активизировалось международное сотрудничество.
Осуществленный на стыке веков в кратчайшие сроки этот беспрецедентный по своим масштабам, смелый по своей инновационной устремленности мегапроект стал одной из мощных духоподъемных инициатив Первого Президента по консолидации и объединению казахстанского общества. Новая столица стала символом независимого Казахстана, примером реализации стратегического видения, политической воли и труда Первого Президента, олицетворением реализованных планов и свершившихся надежд казахстанцев.
Равняясь на новую столицу, преобразились все региональные центры. Особенно большие изменения коснулись древнего города Туркестана, который в соответствии с указом Первого Президента в 2018 году обрел статус административного центра одноименной области.
Одной из важных сторон деятельности Нурсултана Абишевича явилось формирование новой генерации управленческих кадров независимого Казахстана. За эти годы ему удалось не только воспитать целую плеяду известных государственных деятелей страны, руководивших Правительством, регионами, ставших первыми дипломатами, во главе которых Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, но и, главное, обеспечить плавный транзит власти строго в рамках конституционного поля.
Второе десятилетие XXI века ознаменовалось вступлением человечества в эру глобальной трансформации, в ходе которой мир, обретая черты «цифровой цивилизации» с мобильностью людей, информации, формирует новую реальность в политике, экономике, бизнесе и культуре. Одновременно усилились и диспропорции мирового развития, увеличилось неравенство в доступе к ресурсам, технологиям между развитыми и развивающимися государствами. Видя насущную необходимость в адаптации страны к новым вызовам, укреплении ее глобальной конкурентоспособности, Первый Президент инициировал Стратегию «Казахстан-2050».
Эта программа, нацеленная на вхождение в число 30 самых развитых стран мира, ознаменовала собой запуск системной модернизации Казахстана во взаимосвязи экономики, политической и общественной сфер. Составной частью данного процесса стали Пять институциональных реформ и План нации «100 конкретных шагов», направленные на модернизацию аппарата государственного управления, совершенствование работы гражданских и правовых институтов, дальнейшую индустриализацию экономики. В то же время в результате продолжения программы индустриально-инновационного развития в стране были созданы свыше тысячи новых производств, сформированы новые отрасли и сегменты инновационной экономики.
Инициированная Первым Президентом политическая реформа, явившаяся логическим звеном преобразований, стала не самоцелью, а стремлением повысить конкурентоспособность государства, институтов власти в стремительно меняющемся мире. Она ознаменовала собой начало транзита государственной системы управления от суперпрезидентской модели к президентско-парламентской.
Таким образом, эти взаимосвязанные концептуальные шаги сформировали широкую институциональную платформу для выхода Казахстана на новую ступень устойчивого развития. Ключевую роль в этом процессе, как указывал Нурсултан Назарбаев, играет качество человеческого капитала, компетенций и навыков индивидов, являющихся в современных реалиях фактором не только личной конкурентоспособности, но и конкурентоспособности всего государства.
Вместе с тем, по мысли
Нурсултана Назарбаева, происходящий процесс трансформации страны должен объективно сопровождаться изменением и общественного сознания. Как он неоднократно подчеркивал, Казахстану важно не потеряться в стремительном потоке глобализации, сохранить свою идентичность, продвигаясь по магистрали мирового прогресса.
Его пристальное внимание к этой проблематике объяснялось не столько констатацией внешних культурологических факторов, а сколько собственными внутренними духовными интенциями и переживаниями о будущем своего народа, своей страны. На протяжении всех лет руководства страной он проявил себя истинным патриотом родного языка, культуры и истории, которые всегда находились в эпицентре его повышенного внимания.
Такое чуткое отношение подкреплялось системными долгосрочными мерами, поставившими процесс духовного возрождения народа на солидную научную и институциональную основу. Сформулированные Нурсултаном Назарбаевым в общенациональной идеологеме «Рухани жаңғыру» положения о важности сохранения духовного наследия, национального кода, преемственности поколений стали ценным наставлением для нашей молодежи.
Миролюбивый внешнеполитический курс
С самого начала независимости Первый Президент придавал исключительное значение внешнеполитической сфере. Эффективная дипломатия стала одним из ключевых инструментов в обеспечении суверенитета и безопасности Казахстана, последовательном продвижении национальных интересов страны. Учитывая реалии современного многополярного миропорядка, он налаживал международные контакты и связи, формировал внешнюю политику на принципах многовекторного сотрудничества и прагматизма.
Несмотря на разные посулы и увещевания, он решил идти к безопасности по пути создания не ядерного, а ответственного государства. Закрыв самый крупный в мире Семипалатинский ядерный полигон, отказавшись от ядерного оружия, Нурсултан Назарбаев осуществил поистине великий акт истории, показав пример миролюбивой политики не на словах, а на деле.
Благодаря выстроенным его усилиями надежной инфраструктуре доверия, тесному международному сотрудничеству и партнерству Казахстан добился значимых результатов. Были налажены конструктивные и доверительные отношения со всеми соседними странами, впервые в истории Казахстан обрел международно признанные границы по всему их периметру. Это стало ключевым и решающим достижением, обозначившим особо важную веху в строительстве государства.
Прагматичный подход Первого Президента в вопросах налаживания и развития двустороннего государственного сотрудничества, международного взаимодействия обеспечил достижение взаимовыгодных договоренностей, привлечение многомиллиардных инвестиций в национальную экономику.
Нурсултан Назарбаев стал главным вдохновителем и организатором интеграционных процессов на евразийском пространстве. Будучи глубоко убежденным в необходимости широкой экономической интеграции государств на континенте, он последовательно добивался практической реализации своей идеи. Ее институциональным выражением стал Евразийский экономический союз – мощное интеграционное объединение стран-участниц для свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.
Актуальные инициативы Нурсултана Назарбаева в сфере глобальной и региональной безопасности, создании новых международных структур по укреплению доверия, сотрудничества и партнерства укрепили позиции страны на мировой арене. Его глубокое понимание обусловленности и взаимосвязи геополитических процессов и внутренних вызовов позволило Казахстану успешно продвигаться вперед, нивелируя опасность многих угроз и рисков. А активные миротворческие усилия в разрешении конфликтов и противоречий в регионе снискали ему искреннее уважение и доверие всего международного сообщества.
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По мнению многих политиков и общественных деятелей, Нурсултан Назарбаев является одним из признанных мировых лидеров, обладающих мышлением поистине глобального масштаба. Миролюбивый, крепкий, с консолидированным обществом и единым народом, открытый и устремленный в будущее Казахстан – это творение рук Первого Президента, величие и глубину личности которого уже оценили время и сама жизнь.
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