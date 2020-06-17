Оценить масштаб и глубину личности Елбасы возможно лишь во взаимосвязи различных факторов - Махмуд Касымбеков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Приближается День столицы и вместе с ним знаменательный юбилей – 80-летие Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. В связи с этим «Казахстанская правда» опубликовала статью доктора политических наук, профессора Махмуда Касымбекова, которая предваряет цикл материалов, посвященных роли Елбасы Нурсултана Назарбаева в истории становления и развития нашей страны. Об этом передает МИА «Казинформ».

Уникальный характер личности Елбасы Нурсултана Абишевича­ Назарбаева, ставшего основателем современного Казахстана, вот уже на протяжении длительного времени представляет собой предмет повышенного интереса и пристального внимания как отечественных, так и зарубежных исследователей. Говоря вновь об этой большой теме в своей статье, хотелось бы отметить, что оценить весь масштаб и глубину личности Первого Президента возможно лишь во взаимосвязи различных факторов, повлиявших на его формирование как государственного руководителя, а также при анализе лидерских качеств, проявившихся в созидательной деятельности на благо нашей страны.

Избранный временем

Распад на исходе XX столетия одной из сверхдержав прошлого – Советского Союза – стал катаклизмом, повлекшим за собой далеко идущие последст­вия. Как и другие бывшие советские республики, Казахстан тогда получил редчайший шанс обрести независимость. В далеком теперь 1991 году радость случившегося, вселяя надежды на лучшее, перемежалась с неуверенностью, порой страхом и пессимизмом от ожидания будущего. В такой судьбоносный момент колоссальное значение имеет личность руководителя, вставшего у штурвала власти.

Как показывает история, на разных этапах развития в обществе возникает глубинный запрос на определенный тип государственного лидера. Казахстану как воздух нужен был руководитель нового поколения, способный в стремительном потоке тех драматических событий тонко прочувствовать вызовы времени, верно оценить характер происходивших общественно-политических процессов внутри и за пределами республики.

Возрождение государства, наполнение суверенитета конкретным содержанием, определение достойного мес­та страны в кардинально изменившихся геополитических условиях – все эти и многие другие сложнейшие задачи требовали масштабного стратегического мышления, проявления мудрос­ти и взвешенности, а также настойчивости в достижении целей. Такая личность должна была разительно отличаться от череды многих других политиков, которые в подобные времена либо просто терялись в происходящем, либо плыли по течению сложившихся обстоятельств.

Именно Нурсултан ­Абишевич Назарбаев стал тем Лидером, который, взяв на свои плечи неимоверно тяжелый груз ответственности перед страной и ее народом, сполна выполнил миссию пробуждения национального духа и возрож­дения государственности. Отринув все страхи и сомнения, порож­денные неопределенностью будущего, экономическим хао­сом, социальной дезориентацией, он развернул вспять негативный ход событий, направив Казахстан на путь общецивилизационного прогрессивного развития.

Такие свершения, соразмерные высоким стратегическим задачам и запредельному уровню возможностей и угроз переломного времени, способны осуществить лишь дея­тели, подобные Нурсултану­ ­Назарбаеву, исполинская фигура которого будет служить незыблемым ориентиром для благодарных потомков на протяжении веков. В замыс­ловатых хитросплетениях мировых процессов он обеспечил все необходимые условия для мирного и безопасного развития Казахстана, высоко поднял международный авторитет нашей страны, снискав славу одного из титанов глобальной политики.

Почти три десятилетия, в ходе которых он руководил нашим государством, стали временем упорного труда, мобилизации всех ресурсов и сил, неутомимых поисков и обретений, значимых открытий и прорывов. Оно стало подлинной «Эпохой созидания», подарившей грандиозные успехи и достижения, которыми сегодня по праву гордятся все казахстанцы.

Обладая несгибаемой волей, смелостью и решительнос­тью, сочетаемыми с глубоким интеллектом, огромным трудолюбием и целеустремленностью, Нурсултан Назарбаев повел молодую страну выверенным курсом, заложив фундамент ее устойчивого развития на десятилетия вперед.

Феномен политического лидерства Нурсултана Абишевича проявлялся на всем протяжении его многогранной подвижнической деятельности, и в скрижали национальной истории он вошел как отец-основатель независимого Казахстана, мудрый стратег, великий реформатор и выдающийся политический Лидер современности.

В начале большого пути

Как известно, созидание в своем концептуальном смыс­ле – кропотливый процесс, требующий большого трудолюбия, терпения, времени, особого наст­роя и, главное, понимания конечной цели всех прилагаемых усилий. То есть, говоря словами Бернарда Шоу: «Воображение – это начало создания». И если дефекты конструкции, допущенные проектировщиком, все-таки можно исправить, то результаты политических ошибок порой не поддаются корректировке.

В отношении Казахстана, не имевшего длительных традиций суверенитета, с однобоко развитой экономикой, поликонфессиональным и полиэтничным населением, обществом, пребывавшем в идейном вакууме, требовались особое политическое мастерство и гибкость. Видные зарубежные эксперты, внимательно наблюдая за кровавыми конфликтами и гражданскими войнами, сопровождавшими становление ряда постсоветских государств, скептически оценивали перспективы молодой страны.

Однако управленчес­кий талант Нурсултана ­Назарбаева, его стратегическое мышление государст­венника, сформировавшееся еще в годы руководства советским Казахстаном, детальное владение социально-экономической и общественно-политической обстановкой позволили избежать фатальных просчетов и с блеском опроверг­нуть мрачные прогнозы пессимистов.

Выходец из простой сельской семьи, в которой главным мерилом достоинства человека был труд, он привык упорно работать и ставить перед собой четкие, конкретные цели. Успешно окончив школу в родном селе, по комсомольской путевке в 1958 году Нурсултан Назарбаев был направлен в город Темиртау на строительство Карагандинского металлургического завода. «Огненная» профессия металлурга закалила его волю, характер, отточила лидерские качества, которыми он ярко выделялся среди других.

В те годы еще были слышны отголоски сталинской системы подавления, но мир вокруг кардинально менялся: оживала общественная и культурная жизнь, человечество совершило прорыв в космическое пространство, по всей стране развернулись стройки промышленных гигантов. Охваченный духом энтузиазма и веры в светлое будущее, он, как и многие молодые люди той поры, всей душой стремился к новому, передовому, стараясь быть всегда впереди в своих начинаниях.

Активный, неравнодушный ко всему, что его окружало, Нурсултан­ Назарбаев оказался в самой гуще общественной жизни. Находясь с 1969 по 1979 год на руководящих долж­ностях в комсомольских и партийных органах, он успешно решал все новые и новые задачи, касавшиеся развития производства, решения социальных и экономических проблем в масштабах Карагандинского металлургического комбината, города Темиртау, а затем и всей Карагандинской области.

К середине 1980-х годов, будучи секретарем ЦК Компартии Казахстана по промышленности, транспорту и связи, а затем председателем Совета Министров Казахской ССР, он досконально разбирался во всех аспектах социально-экономической жизни респуб­лики, знал положение дел в каждой области и на каж­дом конкретном предприятии. В то же время представлял картину экономического развития как республики, так и страны в целом. Как подчеркивали многие, его отличали деловой стиль руководства, конкретика, стремление помочь в решении проблем.

Его лидерские качества особенно проявились в годы работы первым секретарем ЦК Компартии Казахстана, председателем Верховного Совета Казахской ССР. Тогда, в конце 1980-х – начале 1990-х годов, Нурсултан Назарбаев уже был широко известен всей стране, представлял собой политическую фигуру общесоюзного уровня. Нурсултан­ Абишевич отличался своим масштабным видением, свободным от устаревших шаблонов и стереотипов, уверенностью, стремлением мыслить и дейст­вовать по-новому, выходя за рамки закосневших догм и правил.

Стремление к преобразованию, совершенствованию, генерированию новых идей являлось характерным проявлением деятельной натуры Первого Президента. В то же время для него был очевиден приоритет общественных интересов, за которые он иск­ренне переживал и всегда отстаивал. При всем этом он не боялся, в отличие от большинства деятелей того времени, ставить острые воп­росы перед вышестоящим руководст­вом и мог аргументированно отстаивать свою позицию.

Об этих принципиальных качествах, компетентности и смелости Назарбаева еще ранее, с 1970-х годов, знали и в Москве, где ему доводилось убеждать высших партийных деятелей уделять должное внимание развитию промышленного потенциала республики, созданию нормальных условий для жизни и работы людей.

Обладая критическим мышлением, он осознавал несоответствие изживших себя форм и методов управления в стране. Работая председателем Совета Министров Казахской ССР, Нурсултан­ Абишевич видел перекосы в социально-экономическом развитии республики и выступил с обоснованной критикой на XVI съезде Компартии Казахстана в феврале 1986 года. В условиях жесткой админист­ративно-командной системы он шел наперекор старому, кос­ному порядку вещей и в итоге доказывал свою правоту.

Так, его четкая идейно-политическая программа решения неотложных задач в экономике и общественно-политической сфере республики, с которой он выступил в мае 1989 года на I Съезде народных депутатов СССР, была встречена с большим вниманием и поддержкой. В те времена Нурсултан Назарбаев считался одним из наиболее авторитетных и дальновидных политиков Советского Союза, достойным должности Премьер-­министра.

Созидая новую государственность

Однако судьба распорядилась иначе, подготовив его к главной миссии в жизни – возглавить независимый Казахстан в качестве его Первого Президента. На этом высшем посту во всей своей впечатляющей мощи и полноте проявился его талант выдающегося руководителя, архитектора и зодчего казахстанской государственности.

16 декабря 1991 года – день, когда Нурсултан Назарбаев провозгласил государственную независимость Респуб­лики Казахстан, – стал началом отсчета истории новой страны, впервые появившейся на политической карте мира. Никто тогда не мог и представить, что благодаря его усилиям Казахстан из некогда периферийной союзной республики превратится в динамично развивающуюся страну – признанного лидера Центральной Азии.

Созидая новую государственность, он трудился денно и нощно, не щадя своих интеллектуальных и физических сил, душевной энергии, принимал решения и контро­лировал ход выполнения поручений по всем ключевым вопросам жизни страны, предъявляя при этом самые жесткие требования прежде всего к себе и своим соратникам. В современной истории Казахстана никому из его руководителей до Нурсултана Назарбаева не доводилось браться за столь грандиозное и в то же время в высшей степени ответственное дело. Ведь не существовало каких-либо готовых чертежей или схем, по которым можно было бы «собрать» государство. Все приходилось делать впервые, опираясь исключительно на свое видение, опыт, багаж знаний, организаторские способности, поддержку единомышленников и доверие народа.

Под его непосредственным руководством Республика Казахстан обрела государственные атрибуты, современную Конституцию. Благодаря усилиям Первого Президента в основу деятельности новых демократических государственных институтов был положен принцип разделения власти, признанный в большинстве стран.

Страна получила широкое меж­дународное признание и ключевые гарантии безопас­ности ведущих государств мира, что стало важнейшим условием для развития многостороннего внешнеполитического сотрудничества.

Введение национальной валюты – тенге – позволило соз­дать собственную финансовую систему и обеспечить независимую денежно-кредитную политику. Благодаря срочным, не терпящим отлагательств мерам удалось реанимировать работу промышленных предприятий, наладить бесперебойное энергообеспечение в городах и селах, обеспечить выполнение государством социальных обязательств.

Навстречу вызовам

Именно в это десятилетие, имевшее во многом критичес­кое значение для становления казахстанской государственности, стартовал процесс масштабных рыночных и институциональных реформ, инициированных Первым Президентом. Цельность, системность этих коренных по своей форме и содержанию преобразований ставят Нурсултана Назарбаева в ряд таких выдающихся реформаторов мира, как Мэйдзи в Японии, Ататюрк в Турции, Франклин Рузвельт в США, Людвиг Эрхард в Германии, Ли Куан Ю в Сингапуре, Дэн Сяопин в Китае.

«Казахстанский путь» или «Казахстанская модель развития» – именно так назвали зарубежные эксперты успешный опыт национальной модернизации и эволюционных преобразований, вдохновителем которых явился Елбасы.

Реформаторы всегда опережают свое время, потому их усилия часто встречают непонимание, неодобрение, а порой и открытое сопротивление. Нурсултан Назарбаев шел наперекор обстоятельствам, преодолевая сопротивление консервативных сил, цеплявшихся за старое. Будучи убеж­денным в невозможности и пагубности возврата в реалии прежней безнадежно отсталой социально-экономической модели, он выступал за ее кардинальное переустройство. В этом требую­щем полной самоотдачи деле Нурсултан ­Назарбаев показывал исключительную работоспособность и непоколебимую стойкость в преодолении трудностей.

Вместе с тем он проводил реформы не по наитию, а на основе системного подхода, согласно алгоритму последовательных шагов. Впитывал новые знания, штудируя горы литературы по самым актуальным темам государст­венного строительства.

Встречаясь с всемирно известными реформаторами – бывшими премьер-министрами: Сингапура – Ли Куан Ю, Великобритании – Маргарет Тэтчер, Малайзии – Махатхиром Мохамадом, а также выдающимися экспертами по экономике западного мира, – он подробно интересовался тем, как осуществлялись их реформы, с какими вызовами и проблемами в ходе этого приходилось сталкиваться и как они преодолевались. Изучал функционирование рыночных механизмов во время зарубежных поездок. Эти встречи давали большую пищу для размышлений, внут­ренней работы и, главное, нацеливали на дальнейшие практические действия.

В сложном вопросе последовательности реформ Нурсултан­ Назарбаев выб­рал примат экономического развития, справедливо полагая, что лишь общество с высоким жизненным уровнем способно к адекватному восприятию демократичес­ких ценностей. В условиях элементарного выживания, в которых пребывал Казах­стан в первые самые тяжелые годы суверенитета, это был единственно верный подход, который подтвердил свою правоту. Таким образом, формула «сначала – экономика, потом – политика» обусловливала логику всего процесса преобразований в стране.

К 1991 году Казахстан унас­ледовал от СССР разбалансированную экономику, которая представляла собой, по сути, сырьевой придаток союзной плановой сис­темы. Коллапс тесных хозяйственных связей между бывшими советскими республиками привел к глубокому, казавшемуся необратимым, социально-экономическому кризису. Первый Президент пошел на решительные рыночные реформы, порой непопулярные и жесткие, однако лишь таким образом можно было обеспечить рост экономики и соз­дать устойчивый средний класс – опору стабильности общества.

В своих обращениях к народу Первый Президент подчеркивал главное: необходимо избавляться от иждивенчества и патернализма, брать инициативу на себя, полагаться на собственные силы, чтобы добиться успеха и процветания. Он пояснял, что государство будет создавать все необходимые условия для формирования полноценного рынка, института частной собст­венности, вовлечения людей в предпринимательскую деятельность. Для того чтобы выйти из кризиса, доказать свою экономическую состоятельность, общество должно выдержать все трудности, связанные с переходом к рынку, призывал Первый Президент.

Его сильная политическая воля и решительность дейст­вий, энергия и твердость позволили эффективно и в сжатые сроки осуществить исторический по своей значимости переход от прежней сверхцентрализованной административно-команд­ной экономики к современной рыночной системе. Под руководством Нурсултана

Назарбаева Казахстан стал лидером в реализации самых успешных и масштабных рыночных реформ на постсоветском пространстве.

В XX веке межэтнические противоречия стали одной из главных причин крушения империй и союзных государств. Осознавая исключительную важность этого фактора, Первый Президент провозгласил равенство прав всех казахстанцев независимо от этнической и религиозной принадлежности одним из фундаментальных принципов государст­венной политики. Неуклонное следование данному постулату позволило Казахстану сохранить главное – мир, спокойствие, политичес­кую стабильность, межэтничес­кое и межконфессио­нальное согласие. Таким образом, этническое многообразие стало фактором стратегического преиму­щества страны.

Шаг за шагом усилиями Первого Президента в неимоверно сложных коллизиях Казахстан возродился в новом качестве на руинах бывшей советской державы. В ходе первого этапа модернизации, как охарактеризовал этот период Нурсултан Назарбаев, были решены задачи по преодолению системного кризиса, восстановлению экономики, формированию новой политической системы.

Раздвигая горизонты развития

Страна находилась лишь в начале большого пути, и это отчетливо понимал Первый Президент. Он всегда стремился заглянуть за видимый горизонт времени, мысля сис­темно, масштабно, старался предвосхитить ход событий и процессов на годы и десятилетия вперед.

В потоке государственных дел, протокольных мероприятий, встреч и визитов Первый Президент всегда уделял время для анализа широкого спектра вопросов развития, оценки возможностей, рисков и определения дальнейших перспектив своей страны. Слова Сенеки-младшего «Когда корабль не знает, в какой порт направляется, никакой ветер не будет попутным» верно отражают важность момента, который переживал Казахстан. Было очевидно, что в условиях глобального конкурентного рынка дальнейший вектор развития страны лежит в плоскости модернизации, диверсификации национальной экономики.

За эти годы в результате напря­женных интеллектуальных поисков Первого Президента Казахстан сумел выстроить целостную систему планирования – от долгосрочных стратегий до планов конкретных действий, взаимоувязанных в единую конструкцию. Дерз­новенная по своему замыслу Стратегия «Казахстан-2030» была нацелена на вхождение страны в число пятидесяти наиболее конкурентоспособных государств планеты. Встреченная поначалу с сомнением, она была выполнена досрочно.

«Казахстанский барс прыгнул»: был обеспечен стабильный экономический рост, началась модернизация экономики, твердо вставшей на рыночные рельсы. Предпринимательство превратилось в один из ключевых факторов экономического развития. Вырос уровень социального благосостояния граждан, сложился устойчивый средний класс. Последовательное сочетание экономических и политичес­ких реформ способствовало дальнейшему развитию институтов гражданского общества – политических партий, неправительственных организаций, негосударственных средств массовой информации.

Перенос столицы в Астану – современный Нур-Султан стал поворотным шагом, закрепившим стратегичес­кий курс на преобразование страны. Строительство нового административного и политичес­кого центра вызвало большой мультипликативный эффект, благотворно сказавшийся на развитии всего Казахстана, всех сфер экономики и общест­ва. Ускорились реформы, упрочилась государственная власть, активизировалось международное сотрудничество.

Осуществленный на стыке веков в кратчайшие сроки этот беспрецедентный по своим масштабам, смелый по своей инновационной устремленнос­ти мегапроект стал одной из мощных духоподъем­ных инициатив Первого Президента по консолидации и объединению казахстанского общества. Новая столица стала символом независимого Казахстана, примером реализации стратегического видения, политической воли и труда Первого Президента, олицетворением реализованных планов и свершившихся надежд казахстанцев.

Равняясь на новую столицу, преобразились все регио­нальные центры. Особенно большие изменения коснулись древнего города Туркестана, который в соответствии с указом Первого Президента в 2018 году обрел статус административного центра одноименной области.

Одной из важных сторон деятельности Нурсултана Абишевича­ явилось формирование новой генерации управленческих кад­ров независимого Казахстана. За эти годы ему удалось не только воспитать целую плеяду известных государственных деятелей страны, руководивших Правительством, регионами, ставших первыми дипломатами, во главе которых Президент Республики Казах­стан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, но и, главное, обеспечить плавный транзит власти строго в рамках конституционного поля.

Второе десятилетие XXI века ознаменовалось вступлением человечества в эру глобальной трансформации, в ходе которой мир, обретая черты «цифровой цивилизации» с мобильностью людей, информации, формирует новую реальность в политике, экономике, бизнесе и культуре. Одновременно усилились и диспропорции мирового развития, увеличилось неравенство в доступе к ресурсам, технологиям между развитыми и развивающимися государствами. Видя насущную необходимость в адаптации страны к новым вызовам, укреплении ее глобальной конкурентоспособности, Первый Президент инициировал Стратегию «Казахстан-2050».

Эта программа, нацеленная на вхождение в число 30 самых развитых стран мира, ознаменовала собой запуск системной модернизации Казахстана во взаимосвязи экономики, политической и общест­венной сфер. Составной час­тью данного процесса стали Пять институцио­нальных реформ и План нации «100 конкретных шагов», направленные на модернизацию аппарата государственного управления, совершенствование работы гражданских и правовых институтов, дальнейшую индуст­риализацию экономики. В то же время в результате продолжения программы индустриально-инновационного развития в стране были соз­даны свыше тысячи новых производств, сформированы новые отрасли и сегменты инновационной экономики.

Инициированная Первым Президентом политическая реформа, явившаяся логичес­ким звеном преоб­разований, стала не самоцелью, а стремлением повысить конкуренто­способность государства, институтов власти в стремительно меняю­щемся мире. Она ознаменовала собой начало транзита государственной системы управления от суперпрезидентской модели к президентско-парламентской.

Таким образом, эти взаимо­связанные концептуальные шаги сформировали широкую институциональную платформу для выхода Казахстана на новую ступень устойчивого развития. Ключевую роль в этом процессе, как указывал Нурсултан ­Назарбаев, играет качество человеческого капитала, компетенций и навыков индивидов, являющихся в современных реалиях фактором не только личной конкурентоспособности, но и конкурентоспособности всего государства.

Вместе с тем, по мысли

Нурсултана Назарбаева, происходящий процесс трансформации страны должен объективно сопровождаться изменением и общественного сознания. Как он неоднократно подчеркивал, Казахстану важно не потеряться в стремительном потоке глобализации, сохранить свою идентичность, продвигаясь по магистрали мирового прогресса.

Его пристальное внимание к этой проблематике объяснялось не столько констатацией внешних культурологических факторов, а сколько собственными внутренними духовными интенциями и переживания­ми о будущем своего народа, своей страны. На протяжении всех лет руководства страной он проявил себя истинным патриотом родного языка, культуры и истории, которые всегда находились в эпицентре его повышенного внимания.

Такое чуткое отношение подкреплялось системными долгосрочными мерами, пос­тавившими процесс духовного возрождения народа на солидную научную и институциональную основу. Сформулированные Нурсултаном­ Назарбаевым в общенациональной идеологеме «Рухани жаңғыру» положения о важности сохранения духовного наследия, национального кода, преемственности поколений стали ценным наставлением для нашей молодежи.

Миролюбивый внешнеполитический курс

С самого начала независимос­ти Первый Президент придавал исключительное значение внешнеполитической сфере. Эффективная дипломатия стала одним из ключевых инст­рументов в обеспечении суверенитета и безопасности Казахстана, последовательном продвижении национальных интересов страны. Учитывая реалии современного многополярного миропорядка, он налаживал международные контакты и связи, формировал внешнюю политику на принципах многовекторного сотрудничества и праг­матизма.

Несмотря на разные посулы и увещевания, он решил идти к безопасности по пути создания не ядерного, а ответственного государства. Закрыв самый крупный в мире Семипалатинский ядерный полигон, отказавшись от ядерного оружия, Нурсултан Назарбаев осуществил поистине великий акт истории, показав пример миролюбивой политики не на словах, а на деле.

Благодаря выстроенным его усилиями надежной инфраструктуре доверия, тес­ному международному сотрудничест­ву и партнерству Казахстан добился значимых результатов. Были налажены конструктивные и доверительные отношения со всеми соседними странами, впервые в истории Казахстан обрел меж­дународно признанные границы по всему их периметру. Это стало ключевым и решающим достижением, обозначившим особо важную веху в строительстве государства.

Прагматичный подход Первого Президента в вопросах налаживания и развития двустороннего государственного сотрудничест­ва, международного взаимодейст­вия обеспечил достижение взаи­мо­выгодных договореннос­тей, прив­лечение многомиллиардных инвестиций в национальную экономику.

Нурсултан Назарбаев стал главным вдохновителем и организатором интеграционных процессов на евразийском пространстве. Будучи глубоко убежденным в необходимости широкой экономической интеграции государств на континенте, он последовательно добивался практической реализации своей идеи. Ее институциональным выражением стал Евразийский экономический союз – мощное интеграционное объединение стран-участниц для свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

Актуальные инициативы Нурсултана Назарбаева в сфере глобальной и региональной безопасности, создании новых международных структур по укреп­лению доверия, сот­рудничества и партнерства укрепили позиции страны на мировой арене. Его глубокое понимание обусловленности и взаимосвязи геополитичес­ких процессов и внутренних вызовов позволило Казах­стану успешно продвигаться вперед, нивелируя опасность многих угроз и рисков. А активные миротворческие усилия в разрешении конфликтов и противоречий в регионе снис­кали ему искреннее уважение и доверие всего международного сообщества.

* * *

По мнению многих политиков и общественных деятелей, Нурсултан Назарбаев является одним из признанных мировых лидеров, обладающих мышлением поистине глобального масштаба. Миролюбивый, крепкий, с консолидированным обществом и единым народом, открытый и устремленный в будущее Казахстан – это творение рук Первого Президента, величие и глубину личности которого уже оценили время и сама жизнь.

Конец формы