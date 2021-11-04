Оценить издержки от мер по достижению углеродной нейтральности поручил Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин озвучил ряд поручений касательно вопросов экологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Также есть вопросы, на которые я хочу обратить особое внимание. Первое. Учитывая, что меры по достижению углеродной нейтральности приведут к масштабным преобразованиям, необходимо более четко оценить возможные издержки для населения, бизнеса и экономики в целом», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства.

В этой связи, Министерству национальной экономики поручено внести доработанный проект Стратегии по достижению углеродной нейтральности до 1 апреля 2022 года.

«Второе. Одной из наиболее частых причин появления несанкционированных свалок является отсутствие в стране полигонов, предназначенных для строительных отходов и мусора. В этой связи, Министерству экологии совместно с акиматами проработать вопрос создания строительных полигонов согласно новым требованиям действующего законодательства», - отметил Премьер.

«Третье. В Национальном проекте «Жасыл Казахстан» предусмотрены мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ крупных предприятий в 10 городах. В этой связи, Министерству экологии совместно с акиматами принять действенные меры по разработке соответствующих дорожных карт и достижению показателей снижения выбросов. Министерству энергетики совместно с акиматами необходимо активизировать вопросы газификации частного сектора и хозяйствующих субъектов», - заключил А. Мамин.