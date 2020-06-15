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Обзорные экскурсии на Red Bus запустили в столице

15 Июня 2020 14:40
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Обзорные экскурсии на Red Bus запустили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОР М - В Нур-Султане в целях безопасности пассажиров после каждого круга обзорной экскурсии на Red Bus проводится кварцевание автобуса, передает официальный сайт столичного акимата.

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«Уважаемые жители и гости столицы, мы рады сообщить вам, что Red Bus снова на маршруте! Мы обновили аудиогид и добавили еще одну точку отправления – набережную реки Есиль», – говорится в сообщении Red Bus.

В целях безопасности после каждого круга проводится кварцевание автобуса, обработка поверхностей специальными дезинфицирующими средствами, в салоне установлен антисептик для обработки рук и каждому гостю выдаются одноразовые наушники. Всем пассажирам рекомендуется носить маски внутри автобуса на время проведении экскурсии.

Red Bus курсирует ежедневно, без выходных.


Место отправления – остановка «Набережная р. Есиль» в 10:00, 12:50, 15:20 и 18:10.

Остановки: Набережная р. Есиль, ТРЦ «Хан-Шатыр», Триумфальная арка, Сфера-музей «Нур-Алем», Национальный музей, Монумент «Байтерек», Океанариум Ailand.


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#Нур-Султан   #Туризм  
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