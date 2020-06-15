Обзорные экскурсии на Red Bus запустили в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОР М - В Нур-Султане в целях безопасности пассажиров после каждого круга обзорной экскурсии на Red Bus проводится кварцевание автобуса, передает официальный сайт столичного акимата.
«Уважаемые жители и гости столицы, мы рады сообщить вам, что Red Bus снова на маршруте! Мы обновили аудиогид и добавили еще одну точку отправления – набережную реки Есиль», – говорится в сообщении Red Bus.
В целях безопасности после каждого круга проводится кварцевание автобуса, обработка поверхностей специальными дезинфицирующими средствами, в салоне установлен антисептик для обработки рук и каждому гостю выдаются одноразовые наушники. Всем пассажирам рекомендуется носить маски внутри автобуса на время проведении экскурсии.
Red Bus курсирует ежедневно, без выходных.
Место отправления – остановка «Набережная р. Есиль» в 10:00, 12:50, 15:20 и 18:10.
Остановки: Набережная р. Есиль, ТРЦ «Хан-Шатыр», Триумфальная арка, Сфера-музей «Нур-Алем», Национальный музей, Монумент «Байтерек», Океанариум Ailand.
- В Нур-Султане установили билборды с антикоррупционными изречениями великих общественных деятелей
- Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и еще двух регионах
- Береги ближнего: Баянаульская зона отдыха приостановит работу для туристов
- Египет открывает авиасообщение, несмотря на рост числа случаев коронавируса
- Береги ближнего: максимально перевести работников на удаленку призвал аким Нур-Султана
- 118 млн тенге бюджетных средств похитили двое предпринимателей в Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана