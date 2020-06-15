Обзорные экскурсии на Red Bus запустили в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОР М - В Нур-Султане в целях безопасности пассажиров после каждого круга обзорной экскурсии на Red Bus проводится кварцевание автобуса, передает официальный сайт столичного акимата.

«Уважаемые жители и гости столицы, мы рады сообщить вам, что Red Bus снова на маршруте! Мы обновили аудиогид и добавили еще одну точку отправления – набережную реки Есиль», – говорится в сообщении Red Bus.

В целях безопасности после каждого круга проводится кварцевание автобуса, обработка поверхностей специальными дезинфицирующими средствами, в салоне установлен антисептик для обработки рук и каждому гостю выдаются одноразовые наушники. Всем пассажирам рекомендуется носить маски внутри автобуса на время проведении экскурсии.

Red Bus курсирует ежедневно, без выходных.

Место отправления – остановка «Набережная р. Есиль» в 10:00, 12:50, 15:20 и 18:10.

Остановки: Набережная р. Есиль, ТРЦ «Хан-Шатыр», Триумфальная арка, Сфера-музей «Нур-Алем», Национальный музей, Монумент «Байтерек», Океанариум Ailand.