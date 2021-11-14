Обзор зарубежных казахскоязычных СМИ: в Тегеране проходит выставка «Моя Родина – Казахстан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» предлагает недельный обзор зарубежных казахскоязычных СМИ.

«Музей сырная» в городе Шауешек вызывает большой интерес – CNR

Город Шауешек в Китае считается местом, где сходятся культуры Востока и Запада. В городе, названном «Обитель гармони» сохранилось множество инструментов в «Музее сырная», пишет китайский сайт kazakcnr.com.

«Город Шауешек, расположенный в Или-Казахской автономной области, который считается местом схождения культур Востока и Запада, проживает 146 тысяч человек, принадлежащих к таким национальностям, как китайцы, казахи, уйгуры, дунгане, дагуры, русские. Возможно, поэтому, в городе, прозванном «Обитель гармони», звучат песни и музыка каждой нации, взаимодействуют их культуры. Жители этого города особенно ценят гармонь. Обычное явление, когда в каждом доме на стене висит гармонь. На каждом торжестве или в гостинице вы можете услышать певучий голос гармони.

Вместе с тем, в городе, названном «Обитель гармони», широко известен «Музей сырная», что говорит о важности инструмента для этой местности. В музее хранится более 900 разных видов гармоней, изготовленных в разных странах. Встречаются старинные образцы инструмента, которых не найти на рынке. Этот музей считается самым большим современным «Музеем сырная» в Китае. Поэтому гости города стремятся посетить этот культурный центр», – пишет сайт CNR.

Напомним, гармонь была изобретена в 1822 году немецким мастером Ф. Бушманом. Этот инструмент сразу широко распространился среди ценителей музыки, и даже начали появляться его новые виды. Известно, что есть виды гармони, на которых играют руками, ногами и ртом. Казахи называют ее «сырнай» из-за сходства звучания с нашим национальным древним духовым инструментом. В связи с различным звучанием и аккомпанирующими тонами различают аккордеон, баян и гармонь. В России гармонь появилась в начале 19 века, в Казахстане она начала распространяться во второй половине того же столетия. Под гармонь пели казахские народные певцы Майра, Нартай, Шашубай, Кутбай и другие.

Из России в Монголию будет протянут газопровод через Китай – KAZNEWS

Газопровод протяженностью 960,5 километров будет проведен из России в Монголию через Китай, сообщает информационный портал Kaznews из Монголии.

«Заместитель Премьер-Министра Монголии С. Амарсайхан на сегодняшнем заседании Правительства представил проект газопровода. Согласно проекту, труба будет проведена до Хиагт-Сүхбаатар-Замын Үүд-Эрээнге. Его длина – 960,5 километра. Строительство газопровода начнется в 2024 году. Совместная рабочая группа двух стран сообщает о ведущейся разработке технико-экономического обоснования», – пишет Kaznews.

В Тегеране проходит выставка «Моя Родина – Казахстан» – Фарс

В столице Ирана Тегеране в галерее Zarna проходит выставка «Моя Родина – Казахстан», посвященная 30-летию Республики Казахстан, сообщает иранское информационное агентство Parstoday.

«На выставке представлены национальная одежда, произведения прикладного искусства, настенные войлочные ковры и коврики, картины и книги. Выставку посетили, наряду с представителями иранских медиа и мастерами, советник Посольства Казахстана в Иране Дюйсебай Даурбек. Выставка продлится 6 дней. Организатор – Омарханова Гаухар Жумагазыкызы, переводчица Казахского радио, входящего в мировую сеть телерадиообъединения ИРИ», – пишет ИА Parstoday.

Самарканд является самым богатым историко-культурными памятниками регионов Узбекистана – информационное агентство «УзА»

В Узбекистане насчитывается 2 264 историко-культурных архитектурных памятников. Самарканд является самым богатым культурным памятниками регионов страны, пишет государственное информационное агентство Узбекистана «УзА».

«Как сообщает Государственный комитет статистики, по состоянию на 1 января 2021 года, количество архитектурных памятников в Узбекистане составляет 2 264. В соответствии с этими данными, опубликованы сведения о том, сколько архитектурных памятников имеется в каждом регионе. В Самаркандской области - 562, в Бухарской области - 507, в Ташкенте - 288, в Кашкадарьинской области - 208, в Ферганской области - 139 памятников архитектуры…», – пишет информагентство «УзА».

На 2022 год Баян-Ольгию выделено из бюджета 56,9 миллиарда тугриков – KAZNEWS

На очередной сессии Парламента Монголии обсудили и утвердили проект Закона о бюджете на 2022 год, о бюджетах Фонда социального страхования, Фонда медицинского страхования, Фонда наследия будущего, сообщает монгольский информационный портал KAZNEWS.

«Как сообщила пресс-служба депутата Парламента Монголии Аубакира Тлеуханулы, на 2022 год аймаку Баян-Ольгий из государственного бюджета выделено 56,9 миллиарда тугриков. Эти средства будут расходоваться на строительство школ, общежитий, спортзалов, детских садов, культурных центров и других объектов, приобретение технического оборудования», – пишет KAZNEWS.

В Казахстане почтили память Ататюрка – TRT

В связи с 83-летием со дня смерти основателя Турецкой Республики Гази Мустафа Кемаль Ататюрка в столице Казахстана городе Нур-Султан торжественно почтили его память, сообщает портал Турецкое Радио- и Телевидение.

«Мероприятие прошло перед памятником Ататюрку в парке имени Ататюрка в Нур-Султане.

«То, что церемония почтения проводится на нашей исторической родине, в Нур-Султане, географически далеко от нашей страны – большая честь и гордость для нас. Этот день для нас не только день почтения памяти, это источник гордости за республику, которую завещал Гази Мустафа Кемаль Ататюрк, за ценности республики, день, когда мы вспоминаем наши цели и ответственность», – сказал чрезвычайный и полномочный посол Турции в Казахстане Уфук Екиджи.

В торжественном мероприятии, организованном Посольством Турции в Казахстане, приняли участие представители турецких организаций в Казахстане и проживающие в Нур-Султане этнические турки. Мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику Ататюрка», – пишет TRT.